Muhalefet Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme İmza Attı.

Ankara siyasette tarihi bir gün yaşadı. Muhalefetteki altı partı lideri bir araya gelerek Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metnini imzaladıklarını açıkladı. 48 sayfalık metin altı siyasi partinin lideri tarafından imzalandı.

GÜÇLENDİRİLMİŞ PARLAMENTER SİSTEM

İYi Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Deva Partisi genel başkanları geçtiğimiz günlerde yuvarlak masa etrafından bir araya gelerek 28 Şubat'ta toplantı kararı almıştı. Kamuoyuna yapılan açıklamadan sonra bir araya gelen liderler Ankara Bilkent Otelde "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Sunum ve Tanıtım Toplantısında bir araya geldi.

BAŞKANLIK SİSTEMİ TARİHE KARIŞIYOR

Muhalefet partilerinin üzerinde uzlaştığı metinde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni sona erdirirken geçmişe dönmüyor. Özgürlükçü ve çoğulcu yeni bir sisteme geçiyoruz'un altı çizildi. Metinde, "Meclis'i güçlendirirken hükümeti zayıflatmama, hükümeti güçlendirirken Meclis'i zayıflatmama kararlılığı içerindeyiz mesajı verildi.

YÜRÜTME KURULU AÇIKLANDI

Ankara'daki tarihi toplantıda TBMM'de görüşmelere başlayan CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Mustafa Yeneroğlu, Demokrat Parti Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi ve Seçim ve Hukuk İşleri Başkanı Ayhan Sefer Üstün, İyi Parti Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Bahadır Erdem ve Saadet Partisi Seçim İşleri Başkanı Bülent Kaya Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'in detaylarını açıkladı.

ÖZGÜRLÜKLER VE HESAP VERME DÖNEMİ

Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem yasama organının etkili ve katılımcı olduğu, yürütmede hesap verebilirlik ve istikrarın sağlandığı, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının tesis edildiği temel hak ve özgürlüklerin herkes için gücence altına alındığı, düşencelerin özgürce ifade edildiği, din ve civdan özgürlüğünün, basın özgürlüğünün, kadın haklarının tam anlamıyla korunduğu, özgürlükçü bir sistem olarak tasarlanıyor.

BARAJ YÜZDE 3 OLACAK

TBMM'nin etkili ve katılımcı bir yapıya kavuşturulacağı yeni sistemde siyasi partiler ile seçim mevzuatının demokratikleştirilmesiş, seçim barajının yüzde 3'e düşürülmesi ve yurt dışında yaşayan vatandaşlar için yeni bir seçim bölgesi oluşturulması planlanıyor. Yaklaşık 50 madde üzerinde mutabakat sağlandıktan sonra liderlik tarihi metne imza attılar.