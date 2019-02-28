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Muğla'da onlarca tarihi mezar ortaya çıktı
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Gündem - - Editör: Özge KESİCİ

Muğla'da onlarca tarihi mezar ortaya çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yapılan sondaj çalışmalarında onlarca tarihi mezar ortaya çıktı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde inşaat yapılacak olan arazinin sondaj çalışmaları sırasında,Helenistik Döneme ait olduğu düşünülen onlarca tarihi mezar çıktı. Yapılan sondaj çalışması kurtarma kazısına döndü. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü ekiplerinin bölgede kurtarma kazısı yaptığı açıkladı.

Myndos Antik Kenti Nekropol alanının devamı niteliğinde olabilecek onlarca mezarın Helenistik Döneme ait olduğu düşünülüyor. Kurtarma kazılarının tamamlanmasının ardından sonuçların rapor olarak Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na gönderileceği bildirildi. 

 


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