Muğla'da İrlandalı turist 40 bin dolarlık yüzük yuttu

Marmaris'ta müşteri olarak geldiği kuyumcu dükkanında 40 bin dolarlık yüzük yutan İrlandalı turist İan Camppel'ın yuttuğu yüzüğü 'doğal yollardan' çıkarması için uzun bekleyiş sürüyor.

Edinilen bilgilere göre 54 yaşındaki İrlandalı turist İan Camppel, Marmaris Kordon Caddesi'nde kuyumcu dükkanına geldi. Dükkanda yüzükleri inceleye Camppel, dükkan çalışınının bir anlık boşluğundan yararlanarak 2,5 karatlık 40 bin dolar değerindeki pırlanta yüzüğü yuttu.

Yüzükleri inceledikten sonra beğenmediğini söyleyerek dükkandan çıkman isteyen İrlandalı turiste kuyumcu çalışanı engel oldu. Çağırılan polis ekipleri turistin üzerini aradıktan sonra yüzüğe ulaşamadı. Ancak, bu sırada kuyumcunun müdürü güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde Camppel'ın yüzüğü avucunun içine alarak çaldığını belirledi. Ancak, buna rağmen yüzük bulunamayınca Camppel'in yutmuş olabileceği ihtimali üzerine nöbetçi savcıdan hastanede tıbbi görüntüleme yapılması için izin alındı. Ardından Camppel Marmaris Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede çekilen 4 ayrı ultrason sonucunda yüzüğün İrlandalı turistin kalın bağırsağında olduğu tespit edildi. Yüzüğün doğal yollardan çıkması için bekleyişe geçildi.

KUYUMCU BENZER OLAYLARI YAŞADI

Türkiye'nin ve Avrupa'nın birçok şehrinde dükkanları bulunduğunu belirten ve isminin açıklanmasını istemeyen kuyumcu dükkanının sahibi, bu tür olayların daha önce de başlarına geldiğini belirtip, "O zaman yapılan haberlerde o ülke vatandaşları tarafından hedef haline getirildik. Bu nedenle ismimizin gizli kalmasında fayda olduğunu düşünüyoruz. İrlandalı turistin el çabukluğu ile 2,5 karat ağırlığında, piyasa değeri 40 bin dolar olan pırlanta yüzüğü çaldığını kamera görüntülerinden belirledik. Hastanede de çaldığı yüzüğü yuttuğu ortaya çıktı. Turiste, pırlantayı çıkarmak için tedavisini üstleneceğimizi ve kendilerine geri vermesi halinde şikayetçi olmayacağımızı söyledik. Tüm iyi niyetimize rağmen hırsızlığı kabul etmedi. Ancak, çekilen 4 ultrason ile pırlantanın kalın bağırsağında olduğu net bir şekilde ortada. Çıkarılması için doktorlar uğraşıyor. 11 saattir hastanede başında bekliyorum. Hırsızlık kameralar tarafından tespit edilmiş olmasına rağmen turist o kadar rahat ki herkes şaşkın. Bize bunları yaşatan turistten şikayetçiyiz" dedi.

İrlandalı turiste yüzüğü dışkılama yoluyla çıkartabilmesi için sindirimi hızlandırıcı ilaç verildiği öğrenildi. Yüzüğün kalın bağırsaktan çıkması için 15 santimetrenin kaldığı bildirildi.

