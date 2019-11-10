Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Müge Anlı'dan olay yaratan 10 Kasım paylaşımı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Müge Anlı'dan olay yaratan 10 Kasım paylaşımı

Müge Anlı, 10 Kasım paylaşımı ile sosyal medyayı birbirine kattı. Başarılı sunucu konuşmasının sonunda ise çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.

Müge Anlı, 10 Kasım paylaşımı ile sosyal medyayı birbirine kattı. Başarılı sunucu konuşmasının sonunda ise çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.

Sevilerek izlenen sabah kuşağı programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programını sunan Müge Anlı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü dolayısıyla yaptığı konuşmada "Atatürk aslında 8 Kasım'da bize veda etti" açıklamasını yaptı.

TÜM YURTTA SAYGIYLA ANILIYOR

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81'inci yılında, tüm yurtta saygı ve sevgiyle anılıyor. Müge Anlı'da önceki gün canlı yayında Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümünü yaptığı konuşmada anlattığı bir hikaye ile andı.

"HER DAİM KALBİMİZDE YAŞIYOR"

Ünlü sunucu programı kapatırken Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün son anları ile ilgili şu bilgileri verdi:

"Bugün 8 Kasım 2019 Cuma günü. Bildiğiniz üzere 10 Kasım Pazar günü Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 81. yıldönümü. Aramızdan ayrılışının 81. yıldönümü, Tam 81 yıldır naçiz vücudu aramızda değil ama fikirleri yaşıyor. Düşüncüleri hala geleceğimizi aydınlatmaya devam ediyor. Bağımsızlığımızın ve Cumhuriyetimizin ebedi lideri olarak her daim kalbimizde yaşıyor."

"O ASLINDA BİZE 8 KASIM'DA VEDA ETTİ"

"O aslında 8 Kasım'da yani 81 yıl önce bugün bize veda etti. Nasıl mı? Dolmabahçe Sarayındaki son günlerinde hastalığı daha da ağırlaşmıştı. Doktorların tüm çabasına rağmen iyileşme belirtisi gözlenmiyordu. Özel doktoru Neşet Ömer İldelp 81 yıl önce bu gün saat 18:30'da Ata'nın odasına girdi muayene etmeye başladı. İşte tam bu sırada yattığı yerden sağına doğru dönen Atatürk'ün adeta biriyle konuşur gibi "Aleyküm selam" dediği duyuldu ve ardından derin bir komaya girdi."

"ONU SON SÖZLERİYLE SELAMLIYORUZ"

"Onu bir kez daha minnetle şükranla anıyoruz. Ve onu son sözleriyle 'Aleyküm selam' diyerek selamlıyoruz. Unutmayacağız unutturmayacağız"


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Müge Anlı'dan olay yaratan 10 Kasım paylaşımı
Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu
Süper Lig'in yeni lideri Sivasspor
Yarın 11 Kasım Pazartesi okullar tatil mi?
Fatih Terim istifa edecek mi?
MasterChef Cemre elendi mi?
Hadise çıldırdı
İstinaf Mahkemesi'nden Man Adası davası kararı
UEFA kulüp sıralamaları güncellendi
-
Çok Okunanlar
Erdoğan'dan DEAŞ liderinin öldürülmesiyle ilgili açıklama
Erdoğan'dan DEAŞ liderinin öldürülmesiyle ilgili açıklama
11 Kasım Pazartesi okullar tatil mi?
11 Kasım Pazartesi okullar tatil mi?
Her Yerde Sen 20.Bölüm izle
Her Yerde Sen 20.Bölüm izle
Çukur 74.Bölüm izle Show TV Canlı Sansürsüz Full Tek Parça
Çukur 74.Bölüm izle Show TV Canlı Sansürsüz Full Tek Parça
Hercai 19. Bölüm Full Tek Parça ATV izle
Hercai 19. Bölüm Full Tek Parça ATV izle
Galatasaray Rizespor Şifresiz Canlı izle Netspor Taraftarium Jestyayın Justin TV
Galatasaray Rizespor Şifresiz Canlı izle Netspor Taraftarium Jestyayın Justin TV
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Müge Anlı'dan olay yaratan 10 Kasım paylaşımı
Müge Anlı'dan olay yaratan 10 Kasım paylaşımı
Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu
Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu
Süper Lig'in yeni lideri Sivasspor
Süper Lig'in yeni lideri Sivasspor
Yarın 11 Kasım Pazartesi okullar tatil mi?
Yarın 11 Kasım Pazartesi okullar tatil mi?
Fatih Terim istifa edecek mi?
Fatih Terim istifa edecek mi?
MasterChef Cemre elendi mi?
MasterChef Cemre elendi mi?
Hadise çıldırdı
Hadise çıldırdı
İstinaf Mahkemesi'nden Man Adası davası kararı
İstinaf Mahkemesi'nden Man Adası davası kararı
UEFA kulüp sıralamaları güncellendi
UEFA kulüp sıralamaları güncellendi
Diagne'ye yol göründü
Diagne'ye yol göründü
Fatih'te sır perdesi aralanıyor
Fatih'te sır perdesi aralanıyor
Belhanda yerine Andone
Belhanda yerine Andone

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji