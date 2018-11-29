Müdür Yardımcısı öğrencileri sıra dayağına çekti

Ortaokul öğrencilerine sıra dayağı çeken müdür yardımcısı eğitimcileri ve velileri isyan ettirdi. İzmir Kemalpaşa'daki 75. Yıl Ortaokulu'da Müdür Yardımcısı olarak görev yapan M.Y. hakkında öğrencilerine dayak attığı gerekçesiyle soruşturma açıldı.

Edinilen bilgilere göre müdür yardımcısı M.Y. ortaokul öğrencisi çocuklardan birini 'okula tişörtle geldiği için' tokatladı. Bir diğer olayda ise arkadaşına küfür ettiği için dayakçı müdür yardımcısı M.Y.'nin hışmına uğrayan öğrencinin saçının ve kulağının çekildiği görüldü. Öğrenciler, dayakçı öğretmenin uyguladığı şiddeti cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

VELİLER İSYAN ETTİ

Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, velilerin M.Y. hakkında şikayetleri üzerine, olayla ilgili idari soruşturma başlattı. M.Y.'ye ait olduğu öne sürülen görüntülerde, şahsın öğrencilerle önce konuştuğu, sonra tokat atarak konuştuğu görülüyor.