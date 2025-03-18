MSB’den Çanakkale Zaferi’nin 110. Yılına Özel Anlamlı Mesaj!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. yıl dönümü kapsamında bir mesaj yayımladı. Çanakkale Zaferi’nin Türk milletinin bağımsızlık ruhunu ve vatan sevgisini simgeleyen en önemli mücadelelerden biri olduğunu vurgulayan mesajda, şehitlerimiz minnet ve rahmetle anıldı.

Çanakkale Zaferi’nin Ruhuna Vurgu

MSB tarafından paylaşılan mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Çanakkale Zaferi’ne dair sözlerine yer verildi. Atatürk’ün, “Çanakkale Zaferi, Türk askerinin ruh kudretini gösteren şayanı hayret ve tebrik bir misaldir. Emin olmalısınız ki Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur.” ifadeleriyle, zaferin ardındaki güçlü irade ve fedakârlık vurgulandı.

MSB, Türk milletinin Çanakkale’de ortaya koyduğu cesaret ve kararlılığın, tarihte eşi benzeri görülmemiş bir mücadele olduğunu belirtti. Bu kahramanlık destanının sadece bir askeri zafer değil, aynı zamanda bağımsızlık mücadelesinin en büyük ilham kaynaklarından biri olduğu ifade edildi.

“Çanakkale Geçilmez” Ruhuyla Yola Devam

Bakanlığın mesajında, tarihi mirasın ve bağımsızlık ruhunun yeni nesillere aktarılmasının önemine dikkat çekildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Aynı ruhla, aynı azimle omuz omuza, Çanakkale’den yükselen özgürlük ışığında, vatan uğruna göğsünü siper eden kahramanlarımızın izindeyiz. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümünde, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere Çanakkale’yi geçilmez kılan şanlı ecdadımızı ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."

Bu sözlerle, Çanakkale’de yazılan destanın sadece geçmişte değil, bugünün ve geleceğin de temel taşı olduğu vurgulandı. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesindeki sarsılmaz iradesine ve şehitlerin aziz hatırasına duyulan sonsuz saygıya dikkat çekildi.

110. Yılda Çanakkale Ruhuna Sahip Çıkmak

18 Mart, sadece bir zaferin yıl dönümü değil, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük için verdiği mücadelenin sembolüdür.

MSB’nin mesajında, “Çanakkale Geçilmez” sözünün bir slogan olmanın ötesinde, Türk milletinin vatanını korumak için gösterdiği büyük fedakârlığın simgesi olduğu bir kez daha hatırlatıldı.

Bu büyük zaferin, gelecek nesillere aktarılması ve Çanakkale’de verilen mücadelenin unutulmaması gerektiği belirtilerek, tarih bilincinin canlı tutulmasının önemi vurgulandı.

Şehitlere Saygı ve Minnet

Milli Savunma Bakanlığı, Çanakkale’de vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerimize duyduğu minneti şu sözlerle ifade etti:

"Bu vatan, şehitlerimizin kanıyla yoğrulmuş kutsal bir emanettir. Çanakkale’de, vatan uğruna mücadele eden aziz ecdadımızı ve tüm kahramanlarımızı bir kez daha saygıyla anıyoruz."

18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında yapılan etkinliklerle birlikte, Çanakkale ruhunun yaşatılması için çeşitli programlar düzenlenmeye devam edecek.