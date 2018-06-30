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Mount Blade II Bannerlord ne zaman çıkacak Çıkış tarihi
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Teknoloji - - Editör: Özgür ÖZ

Mount Blade II Bannerlord ne zaman çıkacak Çıkış tarihi

Yerli TaleWorlds ekibi tarafından geliştirilen Mount & Blade II: Bannerlord ne zaman çıkacak? Oyunun çıkış tarihi belli oldu mu? İşte merak edilen detaylar...

2012 yılında duyurulan Mount & Blade II: Bannerlord'ın üstünden tam tamına 6 yıl geçti. Buna rahmen hala elimizde net bir çıkış tarihi yok. Oyunun piyasaya oldukça iyi bir şekilde eli yüzü düzgün olarak çıkmasını istediğini belirten yerli yapımcı TaleWorlds yeni ekran görüntüleri yayınladı.

Geçtiğimiz yıllarda yeni oynanış videoları ile karşımıza çıkan Mount & Blade II: Bannerlord, bu sene biraz sessiz ilerliyor. Özellikle E3 2018 fuarında da herhangi bir bilgi yayınlamayan oyununun son durumu merak konusu oldu.

TaleWolds tarafından her hafta düzenli olarak paylaşılan geliştirici haftalık bloglarından, oyunun geliştirilme aşamaları ile ilgili yeni bilgiler ve görseller gelmeye devam ediyor. Bu haftanın bloguna konuk olan isim ise; TaleWorls bünyesine 2013 yılında katılmış olan, tasarımcı Ömer Zeren. Ömer Zeren Mount & Blade II: Bannerlord'a katıldığı günden itibaren zırh ve kostüm tasarım aşamalarında çalıştığını belirtiyor. Bu sıralar Aserai sivil halklarının kostümleri üzerinde çalıştığını belirten Ömer Zeren bir modeli geliştirmenin iki hafta sürdüğünü belirtmiş. Tabii bu sürecin tasarlanan modelin kaplama kalitesine göre değiştiğini de belirtmiş. 

Mount & Blade II: Bannerlordiçin henüz bir çıkış tarihi verilmedi oyunun yeni oynanabilir demosu muhtemelen Gamescom fuarında gösterilecektir. O güne kadar paylaşılan bu görsellerle idare edebilirsiniz!


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