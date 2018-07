Mount & Blade II: Bannerlord için yeni detaylar geldi

Her hafta oyun hakkında blog yayınlayan Mount & Blade II: Bannerlord geliştiricileri bu hafta oyunun dünyasından bahsetti. Oyunun geliştiricisi TaleWorlds'ta stratejik harita yapay zeka programcılığı görevinde çalışan Ozan Gümüş, büyük bir merakla beklenen oyun için yeni detayları açıkladı.

Ozan Gümüş'ün açıkladığı detaylarda özellikle ekonomi sistemine değinildi. Örneğin kervanlar şehirler arasında dolaşarak ürün pazarlayacak. Bu kervanların sahibi olursanız bu ticaretten oyuncu da kar edebilecek. Oyunda bulunan her köy her gün yeni bir ham madde üretecek ve köylüler bu kaynakları bağlı oldukları şehirlere taşıyacaklar. Her gün şehrin sakinleri bu kaynakları tüketecek ve bağlı oldukları şehirlere vergi verecek. Bu vergiler de toprağa sahip olan klanın kesesine gidecek Warband'den farklı olarak Mount & Blade II: Bannerlord'da oyuncular Krallıklarla olan savaşları farklı eylemlerle, sadece düşmanlarının gelirlerini sınırlandırarak da kazanabilecekler. Bannerlord'da bir krallığın kuvveti sadece toplam insan gücünden gelmeyecek, aynı zamanda o krallığın içerisindeki her bir klanın ekonomik gücünden de gelecek.