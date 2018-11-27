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Motosikletli yunus ekipleri kaza yaptı: 4 yaralı
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Asayiş - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Motosikletli yunus ekipleri kaza yaptı: 4 yaralı

Çorum'da motosikletli yunus ekipleri drift yapan bir sürücüye müdahale etmek isterken kaza yaptı. Kazada 4 polis memuru yaralandı.

Çorum Gazi Caddesi'nde bir ihbarı değerlendiren yunus ekipleri, trafikte drift yapan bir aracın peşine düştü. Motosikletli yunus ekipleri, karşı yönden gelen bir başka yunus ekibiyle çarpıştı. Kazada 4 polis memuru yaralandı.

Gazi Caddesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde görevli motosikletli Yunus ekipleri, Fatih Caddesi'nde bir kişinin otomobiliyle drift yaptığı ihbarı üzerine harekete geçti. 

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Seyir halindeki motosikletli Yunus ekibi, kavşakta diğer Yunus ekibi ile çarpıştı. Kazada motosikletlerde bulunan polis memurları Mustafa Şener, RamazanGöz, Burak Eldemir ve Hakan Hamza yaralandı.  Ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı polislerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


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