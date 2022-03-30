

Oscar ödüllü Jared Leto'nun esrarengiz anti kahraman Michael Morbius'a dönüşmesiyle, Sony Pictures'in Marvel Karakterleri Evrenindeki en ilgi çekici ve çelişkili karakterlerden biri beyaz perdeye geliyor. Nadir görülen bir kan hastalığından ötürü kritik durumdaki Dr. Morbius aynı kaderi paylaşan başkalarını kurtarmaya kararlıdır ve bu amaçla umustuz bir kumara başvurur.

Girişimi ilk başta radiak bir başarı gibi görünse de, içindeki karanlık da serbest kalır. İyilik kötülüğe üstün gelecek mi, yoksa Morbius gizemli yeni dürtülerine yenik mi düşecek?

Son derece hareketlli sahnelerle dolu Morbius'da bilimsel bir çalışmanın nasıl bir canavar yarattığına şahit oluyoruz.

Morbius, 2022 yapımı bir film. Başrollerinde Jared Leto, Jared Harris, Adria Arjona,ş Matt Smith ve Tyrese Gibson yer alıyor. Aynı zamanda bir Marvel çizgi ronanları uyarlanması olan bu film, super-korku tarzına sahip.

YÖNETMEN: Daniel Espinosa



YAPIMCI: Matt Tohmach; Avi Arad, Lucas Foster



ÜLKE: Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere