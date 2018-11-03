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Mitoloji meraklısı kadın büyükelçi Ankara'ya çağrıldı
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Mitoloji meraklısı kadın büyükelçi Ankara'ya çağrıldı

29 Ekim'de Yunan mitolojisini canlandıran Uganda Büyükelçisi Sedef Yavuzalp, kamuoyunda yer alan xaşkınlık uyandıran fotoğraflar yüzünden Ankara'yaacilen geri çağrıldı.

29 Ekim'de Yunan mitolojisini canlandıran Uganda Büyükelçisi Sedef Yavuzalp, kamuoyunda yer alan şaşkınlık uyandıran fotoğraflar yüzünden Ankara'ya acilen geri çağrıldı.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ŞAŞKINLIK İÇİNDE

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 29 Ekim resepsiyonundaki tepki çeken görüntüler sebebiyle Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Sedef Yavuzalp'in Ankara'ya geri çağrıldığını açıkladı.

KAMUOYUNUN TEPKİSİNİ ÇEKTİ

Uganda'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda, Türkiye'nin Kampala'daki Büyükelçisi Sedef Yavuzalp'in, Yunan mitolojisini andıran kıyafetler giymesinin tepki çektiği öğrenildi.

MİTOLOJİK KOSTÜMLERE SORUŞTURMA

Türk medyasında, Yavuzalp'in Yunan mitolojisinden uğruna Truva savaşı çıkan Helen'e, başkatibin baştanrı Zeus'a benzetilen görünümlerinin, resepsiyona katılan Ugandalıları bile şaşırttığı ifade edildi. bunun üzerine Ankara tarafından soruşturma açıldı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy, Yavuzalp hakkında basında ve sosyal medyada yer alan haberlere dair şu açıklamayı yaptı:

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA GELDİ

"Bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medyada yer alan Uganda Büyükelçiliğimizin 29 Ekim resepsiyonundaki görüntüler tarafımızca tespit edildiği anda derhal soruşturma başlatılmış, bu çerçevede Büyükelçi geri çağrılmıştır."

ÇAVUŞOĞLU KONUYLA YAKINDAN İLGİLENİYOR

Ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 29 Ekim resepsiyonundaki tepki çeken görüntüler sebebiyle Türkiye'nin Kampala Büyükelçisi Sedef Yavuzalp'in Ankara'ya geri çağrıldığını açıkladı.


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