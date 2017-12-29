Mısır'da kiliseye saldırı, 5 kişi hayatını kaybetti

Mısır'de geçtiğimiz gün askeri araca düzenlenen saldırının ardından bu kez başkent Kahire'de bir kilise hedef aldındı. Başkent Kahire'nin güneyinde bulunan Helvan bölgesinde Kıptilere ait bir kilisede gerçekleşen saldırıda ilk belirlemelere göre en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Saldırının ardından bölge savaş alanına dönerken, ölenler ve yaralananlar için sağlık ekipleri devreye girdi. Bölgeden edinilen ilk bilgilere göre 5 kişinin yaralandığı öğrenilirken, saldırıyı gerçekleştiren saldırgan olay yerinde hayatını kaybetti.

Mısırlı kaynakların geçtiği bilgilere göre saldırıyı birden fazla terörist gerçekleştirdi. Kahire'de bulunan Kıpti kilisesi daha önce de 10 Aralık'ta hedef alınmıştı. Bu saldırıda 25 kişi hayatını kaybederken saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenmişti. Saldırının ardından Mısır'da 3 günlük yas ilan edilmişti.

Kıptî Hristiyanlar, Mısır'ın 85 milyonluk nüfusunun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturuyor.