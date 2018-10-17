Milyonlarca TL'lik yarış atlarının şüpheli ölümü

Şanlıurfa'da yaşanan yarış atı ölümleri büyük şüphe uyandırdı. Şüpheli ölümler nedeniyle büyük maddi zarara uğrayan yarış atı sahipleri yetkililerden ölümlerle ilgili önemlem almasını istedi.

Şanlıurfalı yarış atı yetiştiricileri son 1 ayda yaşanan ölümler nedeniyle yetkililerden yardım istedi. Şanlıurfa ve Suruç'ta son 1 ayda değeri 20 bin ila 1 milyon TL arasında değişen 15 yarış atı hayatını kaybetti. Olayla ilgili yapılan ilk incelemeler binlerce TL değerindeki yarış atlarının 'Batı Nil' adı verilen bir virüs nedeniyle öldüğü yönünde.

KESİN ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

At sahiplerinden Sait Emektar ise yarışlara hazırladığı 3 yaşındaki tayının öldüğünü belirterek, "Benim yarışlara hazırlığım 3 yaşındaki tayım öldü. Diğer arkadaşlarımızın da atları öldü. Bir hayvansever olarak bu ölümlerin kesin nedeninin belirlenmesini istiyoruz. Bunun için gerekli ilgili makamların harekete geçip bölgede daha fazla at ölümlerinin yaşanmaması için önlem almalarını istiyoruz" diye konuştu.