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Milli Takım'da Aykut Kocaman sesleri
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Spor - - Editör: Sefa Koçak

Milli Takım'da Aykut Kocaman sesleri

Milli Takım'da Mircea Lucescu'nun geleceği tartışılmay devam edilirken CNN Türk yorumcusu Serdar Ali Çelikler, Aykut Kocaman'ın Milli Takım'ın başına geçeceğini iddia etti.

Ruman teknik adam Mircea Lucescu'nun Türkiye'deki performansı hayal kırıklığı yarattı. UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya'ya iki maçta da kaybeden tecrübeli teknik adam 2-0'lık mağlubiyeli Rusya'nın daha kaliteli bir ekip olmasına bağladı. Milli Takım'daki geleceği iyiden iyiye tartışılmaya başlanan Mircea Lucescu'nun yerine flaş bir isim gündeme geldi.

CNN Türk yorumcusu Serdar Ali Çeliker, Fenerbahçe'yle sezon başı yolları ayıran Aykuca Kocaman'ın Kasım ayında Milli Takım'ın başına geçeceğini iddia etti. 

AYKUT KOCAMAN MİLLİ TAKIM'A

CNN Türk'te canlı yayınlanan Pazar Akşamı Futbol programında Serdar Ali Çelikler, Uluslar Ligi'nde A Milli Takım'ın Rusya'ya 2-0 mağlup olduğu maç sonrası Aykut Kocaman'ın milli takımı istediği iddiasında bulundu.

Serdar Ali Çelikler, "Biz Aykut Kocaman'ı görürüz Milli Takım'ın başında diye düşünüyorum. Kasım ayındaki Uluslar Ligi'nin son maçından sonra. Taraftarlar öyle söylüyorlar. Yerli hoca diyorlar. Yerli hoca kim? Fatih hocanın olacak hali yok. Mustafa Denizli takım çalıştırıyor, Şenol hoca şu an için yok. Eleme turnuvaları başladığında Milli Takım'ın başında yerli hoca olacağına eminim. Yılmaz Vural istiyor mu? İstiyor. Aykut hoca da istiyor. Ersun hoca olmayacak, o belli. O zaman 3 kişi arasında gözüküyor. Yılmaz Vural, Aykut Kocaman ve abisinin referansına göre sene sonu ayrılık gerçekleşirse Şenol hoca. Ben 3 teknik direktör dışında bir örnek görmüyorum" ifadelerini kullandı.

 

 


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