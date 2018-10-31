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Milli hava savunma sisteminin adını Siper koyduk
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Milli hava savunma sisteminin adını Siper koyduk

Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinin her alanında söz sahibi olma yolunda hızla ilerlediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Milli uzun menzilli bölgesel hava savunma sistemi için çalışmalar başlatıldı, adını 'Siper' koyduk dedi.

Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinin her alanında söz sahibi olma yolunda hızla ilerlediğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milli uzun menzilli bölgesel hava savunma sistemi için çalışmalar başlatıldı, adını 'Siper' koyduk dedi.

TEKNOLOJİDE HIZLA İLERLİYORUZ

Ankara'da, Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,. "Savunma sanayinde yüzde 65 olan yerlilik, millilik oranını daha da yukarı taşıyacağız. Türkiye; savunma, havacılık ve uzay teknolojilerinin her alanında söz sahibi olma yolunda hızla ilerliyor' ifadesini kullandı.

SALDIRILAR YOĞUNLAŞIYOR

Son yıllarda Türkiye'ye karşı yoığunlaşan saldırıların arkasındaki sebeplerden birininde uyguladığımız bağımsız politikalara duyulan tepki olduğunu biliyoruz' diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

ELEKTROMANYETİK FIRLATMA SİSTEMİNİ ÜRETMEYİ BAŞARDIK

"Bağımsız ve güçlü Türkiye hedefine, savunma sanayimizde başlattığımız milli hamleleri kesintisiz sürdürerek varabiliriz ve varacağız. Savunma sanayii sektörümüz bugün binden fazla şirket yanında KOBİ'lerin araştırma kuruluşlarının ve üniversiteler katılımıyla milli bir yapıya dönüşmüş durumdarı. Artık fiziki güvenliğin siber güvenlikle yerli yazılımla tahkim edilmesi gerekiyor. Nano teknoloji malzeme her geçen gün artıyor. Elektromanyetik fırlatma sistemini ülkemizde üretmeyi başardık. Sınırlarımız içinde ve dışındaki operasyonlarda yerli savunma sanayi araçlarını aktif olarak kullanıyoruz."

İHA'LARI, SİHALARI ÜRETTİK İLERİ GİDİYORUZ

Erdoğan, "Günümüzde dünyasında bağımsızlığı sağlam temeller üzerine oturtmamız iin tüm alanlarda yerli teknolojimizi geliştirmemiz gerekiyor. Yerl, milli tıpkı savunma sanayiinde olduğu gibi her alanda kendi kendine yeten, teknolojiyi tasarlayan, geliştiren, üreten ve ihraç eden ülke konumuna ulaşmaktan başka çıkar yolumuz yoktur. İHA'larıda SİHA'larımızıda ürettik, şimdi daha ileri gidiyoruz. İnşallah onu da 20197un ortasına doğru üreteceğiz. İsmini açıklamayayım şimdi" şeklinde konuştu.

BİLİMADAMLARININ DÖNÜŞÜNE TEŞVİK VAR

Ülkemiz açısından stratejik değer taşıyan projelere katkı sağlamak için bilim insanlarımızdan uzmanlarımızın yurda dönüşünü çeşitli programlarla teşvik ediyoruz" diyen Erdoğan, şunları söyledi:

SİPER HAYIRLI OLSUN

"Uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sistemine olan ihtiyacımız farklı vesilerelerle gündeme geliyor. Milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sisteminin oluşturulmasına yönelik çalışmalar TÜBİKAT SAGE; Aselsan ve Roketsan tarafından başlatıldı. İlk teslimatları 2021 yılı sonunda gerçekleştirilemsi planlanıyor. 'Siper' adı ile başlattığımız milli uzun menzilli bölgesel hava füze savunma sisteminin hayırlı olmasını diliyorum.

İLGİLİ BÜROKRATLARI TAKİP EDİYORUM

 

Milli güvenliğimiz bakımından kritik ve acil konularda ısrarla yabancı menşeli ürün talep eden kurumlarımızı bürokratlarımızı yakından takip edeceğiminde bilinmesini istiyorum. Bir projede şayet kendi özel sektör kuruluşlarımızın çalışmaları varsa mutlaka onlar tercih edilmeli, desteklenmelidir. Eğer mevcut çalışma yetersiz bulunuyorsa geliştirilmesi, ileriye götürülmesi için gereken imkanları tanınmalıdır."


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