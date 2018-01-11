Milli güreşçiye taşeron zulmü

Olimpiyat ve Dünya Şampiyonası'nda derece kazanan, Avrupa Şampiyonu ünvanlı Milli Güreşçi Seyfullah Karadeniz'in Çankırı'da yerleri paspasladığı görüntüler büyük tepki çekti. İşitme engelli Millli sporcunun şampiyonalara hazırlanması gerekirken elinde paspas ile tuvalet temizlediği görüntülerin medyada geniş yankı bulması üzerine Spor Bakanlığı devreye girerek sorumlular hakkında soruşturma başlattı.

Uluslararası müsabakalarda Türk bayrağını defalarca göndere çekerek tarifsiz gururlar yaşatan Seyfullah Karadeniz, memleketi Çankırı'da bulunan Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüğü'nde 'antrenör' kadrosu bulunmadığı için 'temizlikçi' kadrosundan taşeron olarak çalışıyordu.

Şampiyon güreşçinin yerleri paspaslamaktan şampiyonalara çalışmaya vakit bulamadığı ve antrenman alanından uzaklaştırıldığı öğrenildi. Çalıştığı kurumda baskıcı ve keyfi uygulamalara maruz kaldığı bildirilen şampiyon sporcunun tersine, aynı kurumda aynı statüde çalışan mesai arkadaşlarında gözetilen itibarın kendisinde göz ardı edildiği belirtildi.

"KOŞULLARA SESSİZ KALMAYACAĞIZ" BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Gençlik ve Spor Bakanlığı, milli sporcu Seyfullah Karadeniz'e yapılan muamele sonrasında harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Osman Aşkın Bak'ın talimatıyla Bakanlık müfettişleri görevlendirildi” denildi. Açıklamada, konuyla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.