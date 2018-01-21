Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sömestr tatilinde öğrencilere öneri

5 Şubat'ta başlayacak olan yeni eğitim dönemi öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı yayınladığı genelge ile tatil döneminde öğrencilere ödev verilmemesi gerektiğini duyurdu.

Öğrencilerin yalnızca dönem boyunca derslerinde gösterdikleri başarının yer aldığı karnenin tam bir başarı neticesi olarak görülmemesi gerektiğini belirten Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, okullarda gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyetlerinin etkili ve verimli olabilmesinin; öğrenci, öğretmen ve velilerin yıl boyunca iş birliği içerisinde olmasına bağlı olduğunu belirtti. İyi bir eğitim öğretim ortamının sağlanması ve eğitimde başarının artırılması adına veli, okul ve öğretmen iletişiminin önemine işaret etti.

Okuyan, araştıran, bilgi ve becerilerini daime yenileyen bireylerin yetişmesine sağlayacağı etkiden dolayı mutlaka tatil döneminde öğrencilerin kitap okuması gerektiğinin üzerinde duran Milli Eğitim Bakanlığı, tatilde öğrencilerin dinlenmesini, bulundukları şehirlerdeki tarihi mekanları, müzeleri, kütüphaneleri gezmelerini, sportif, sanatsal ve kültürel değeri olan sosyal aktivitelere yönlendirilmesi gerektiğini de hatırlattı.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın genelgesi sonrasında uzmanlardan farklı tepkiler geldi. Bir kesim tatil döneminde aslında ödev verilmesi gerektiğinin ve öğrencilerin bu dönemde eksiklerini gidermeye yoğunlaşmasının şart olduğunun altını çizerken, bir kesim de Milli Eğitim Bakanlığı'nın doğru karar aldığı yönünde fikir beyan ediyor.

Bakalım önümüzdeki dönemde bu görüşler hakkında Milli Eğitim Bakanlığı ne gibi bir açıklamaya imza atacak?