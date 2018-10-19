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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Andımız açıklaması: Temyiz yolu açık
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Eğitim - - Editör: Sefa Koçak

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Andımız açıklaması: Temyiz yolu açık

Danıştay 8'inci Dairesi'nin bozduğu kararla yeniden getirilen Andımız, hükümetin tepkisini çekti. Milli Eğitim Bakanlığı, Andımız'la ilgili yaptığı açıklamada temyiz yolunun açık olduğunu belirtti.

Andımız'ın yeniden ilkokullarda okutulacak olması üzerine hükümetten tepkiler gelmeye devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, Andımız'ın geri getirilmesini yaptığı yazılı açıklamayla değerlendirdi. Danıştay'ın Andımız ile ilgili verdiği kararın kesin olmadığını belirten Bakanlık, temyiz yolunun açık olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Danıştay 8'inci Dairesi'nin 'öğrenci andı' kararıyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Kararın henüz kesinleşmediği, hukuki sürecin sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Medyaya 'Öğrenci Andı Geri Dönüyor' başlığıyla yansıyan haberlerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. İlköğretim kurumlarında ‘Öğrenci Andı' okutulmasına ilişkin yönetmelik maddesi, 8 Ekim 2013 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 1. Maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır. Danıştay 8. Dairesi, 24.04.2018 tarihinde söz konusu yönetmelik hükmünün iptaline, ilk derece mahkemesi olarak temyiz yolu açık olmak üzere karar vermiştir. Söz konusu karar henüz kesinleşmemiştir. Hukuki süreç devam etmektedir."


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