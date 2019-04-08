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Millet İttifakın'dan ciddi uyarı; Milli irade bu saygısızlığı affetmez!
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Gündem - - Editör: M. İlker ALPKAYA

Millet İttifakın'dan ciddi uyarı; Milli irade bu saygısızlığı affetmez!

Millet İttifakını oluşturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündeme dair bir araya gelerek, Türkiye'yi geren ve İstanbul seçimlerinin sonuçlarını manüple etmeye yönelik AKP'nin girişimlerine karşı YSK'yı uyardı.

Millet İttifakını oluşturan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündeme dair bir araya gelerek, Türkiye'yi geren ve İstanbul seçimlerinin sonuçlarını manüple etmeye yönelik AKP'nin girişimlerine karşı YSK'yı uyardı.

HALK SANDIKTA TOKAT ATAR

 İttifak adına açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "YSK sandık güvenilirliğinin bozucu bir sürecin içine girmiştir" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise "Bu millet kendi iradesiyle alay edene kendisinin iradesini sorgulayana gerçekten sandıkta sağlam bir tokat atar" dedi.

MUHALEFETTEN CİDDİ UYARI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Merkezinde Genel Başkan Meral Akşener'le bir araya geldi. Basına kapalı görüşmenin ardından iki lider düzenledikleri ortak basın toplantısında seçim sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarından önemli kesitlier..

YÜKSEK SEÇİM KURULUNDAN AÇIKLAMA BEKLİYORUZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: " YSK hukuk güvenilirliğini sağlamak zorundadır. Oyların yeniden sayılmasına yönelik bizim hiçbir itirazımız olmadı. Neye itiraz ettik, itiraz hukuk içinde olmalı. Seçimleri düzenleyen kanunun 112. maddesi delil ve gerekçe gösteremeyenlerin itirazını yaparsın. Yüksek Seçim Kurulu sandık güvenilirliği bozar bir sürecin içine girmiştir."

ISLAK İMZALI TUTANAKLARI NEDEN TUTTULAR

"Hukuk devleti ise kanunda bir gerekçesi vardır. Hakimin tarafsızlığı ve bağımsızlığı önemlidir. Yüksek Seçim kurulundaki hakimlere sesleniyorum. 38 ilçeyi yeniden sayacağız diyorlar. Hangi gerekçeyle niçin? Islak imzalı tutanaklarda AKP temsilcisinin imzası var, MHP temsilcisinin imzası var, bizim imzamız var. Neden seçim sırasında tutanamlara şarh düşmediler?

ÇOCUKLARINIZIN YÜZÜNE BAKAMAZSINIZ

 Benim Yüksek Seçim kurulu yargıçlarnıdan istediğimi ıslam imzalı tutanakları önünüze koyup karar verin, yoksa yarın çocuklarınızın yüzüne bakacaksınız. 38 ilçede yeniden sayım istiyorlar. Hangi gerekçeyle neden? seçim sırasında tutanaklara şerh düşmediler? Bu demokrasi adına karar verilecektir ya da ademokrasi yargıçlar tarafından katledilecektir."

MİLLİ İRADEYE SAYGISIZLIK AFFEDİLEMEZ

 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise ortak açıklamada şunları söyledi:" 1950'den bu yana bu ülkede 2019'a kadar bir demokraside birikim sağlandı. Kendisi muhtar olamaz demişti. Bu milet kendisini başbakan seçti. Sonra Cumhurbaşkanı seçti bu sandıktan çıktı. Milli iradeye saygısızlığı bu millet affetmez. Bugün çok vahim bir iş olmaktadır. o da şudur. Biz kazanamazsak sandığın bir anlamı yoktur. Sayın Erdoğan İstanbul'dan çıkan sonuçları kabul etmemekle milletin iradesini yok saymıştır."

SEÇİM YENİLENMESİ ANCAK AFRİKADA OLUR

"Buradan kendisini uyarmak isterim, gidilen yol yol değil. Bu millet kendi iradesiyle alay edene kendisinin iradesini sorgulayana gerçekten sandıkta sağlan bir tokat atar. bu sefer o kulağı sandıkta koparır. AKP kazanınyaca kadar seçim yenilenmesi ancak Güney Afrika Cumhuriyetinde olur. bizim itirazlarımız reddedildi. AKP'den hangi itiraz varsa kabul edildi."

HAKİMLERE SESLENİYORUM,"SİZ AKP'NİN SKM OFİSİ DEĞİLSİNİZ"

"Bu heyecanlı arkadaşlarınıza lütfen gem vurun. Türkiye tersi bir durumla karşılaştığında demokrasi perdesini kapatır. Hakimlere sesleniyorum siz AKP'nin SKM ofisi değilsiniz. Erdoğan'ın sözlerini de izledik. Bir adalet bakanı hislerine göre bir problem var diyor. Türkiye'nin bir an önce nomalleşmesi lazım."

BU GAZİ MİLLETE SAYGI DUYUN

"İmamoğlu'nun 15 bin oyunu beğenmemek gibi bir hak kimsenin haddi de değildir, hakkı da değildir. Ekonomiye odaklanması lazım. Türkiye'nin bir an önce normalleşmesi lazım. Polisin yargının bir örgüte nasıl peşkeş çekildiğini bu millet ağlayarak izledi. Bu gazi millet gitti köprüde bunları toparlayarak getirdi. Bunu da hatırlatmak isterim."


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