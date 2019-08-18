Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Milas'da orman yangını
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Milas'da orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını büyüyor. Muğla'nın Milas ilçesinde Akgedik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını büyüyor. Muğla'nın Milas ilçesinde Akgedik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale devam ediyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Akgedik Barajı mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 6 helikopter, çok sayıda arazöz ve orman işçisiyle müdahale ediliyor.

Ekipler, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor. Bölgeye takviye ekipler sevk edildiği öğrenildi. İzmir'in Bornova ilçesinde de, ormanlık alanda yangın çıktı. 3 helikopter ve 5 arazözün söndürme çalışmaları sonucunda yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

İzmir ile Manisa arasındaki Sabuncubeli mevkisinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Sabuncubeli mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına 3 helikopter ve 5 arazözle müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangının ardından bölgede soğutma çalışmaları yürütülüyor.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Arka Sokaklar dizisinde şok ayrılık
Sinan Engin'den transfer itirafı
Milas'da orman yangını
Monaco'ya Diagne önerildi
Erdoğan'a hakaret eden muhtara tutuklama
Luyindama'da Galatasaray'a kötü haber
Benzin ve motorine yeni zam
Sıla'ya nazar değdi
Devran Çağlar toprağa verildi
-
Çok Okunanlar
Ferhat Göçer'den küfürlü paylaşım!
Ferhat Göçer'den küfürlü paylaşım!
Victor Ruiz resmen Beşiktaş'ta
Victor Ruiz resmen Beşiktaş'ta
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı!
2019 burçların tarihleri değişti mi?
2019 burçların tarihleri değişti mi?
Erdoğan: Enflasyon düşecek
Erdoğan: Enflasyon düşecek
Kerem Bürsin'in omurgası kırıldı
Kerem Bürsin'in omurgası kırıldı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
Arka Sokaklar dizisinde şok ayrılık
Arka Sokaklar dizisinde şok ayrılık
Sinan Engin'den transfer itirafı
Sinan Engin'den transfer itirafı
Milas'da orman yangını
Milas'da orman yangını
Monaco'ya Diagne önerildi
Monaco'ya Diagne önerildi
Erdoğan'a hakaret eden muhtara tutuklama
Erdoğan'a hakaret eden muhtara tutuklama
Luyindama'da Galatasaray'a kötü haber
Luyindama'da Galatasaray'a kötü haber
Benzin ve motorine yeni zam
Benzin ve motorine yeni zam
Sıla'ya nazar değdi
Sıla'ya nazar değdi
Devran Çağlar toprağa verildi
Devran Çağlar toprağa verildi
İstanbul sağanak yağışa teslim
İstanbul sağanak yağışa teslim
Meltem Cumbul'dan Demet Akalın'a tepki
Meltem Cumbul'dan Demet Akalın'a tepki
Furkan Göksel'den Arka Sokaklar dizisine veda
Furkan Göksel'den Arka Sokaklar dizisine veda

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji