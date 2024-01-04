Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Migren Hastalığının Belirtileri ve Tedavi Yöntemi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: Mine KARACA

Migren Hastalığının Belirtileri ve Tedavi Yöntemi

Migren, yoğun baş ağrısı ile karakterize edilen kronik bir nörolojik rahatsızlıktır. Migren, semptomlarını ve etkilerini kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Genellikle migren atağı öncesinde ve sırasında görülen belirtiler şunlar olabilir.

Migrenin Belirtileri:

Ağrı: Migren atağı genellikle tek taraflı bir baş ağrısı olarak başlar ve yoğun, nabız atar gibi hissedilen bir ağrıya neden olabilir. Ağrı genellikle birkaç saat ile üç gün arasında sürebilir.

Üzgün veya Hassaslık: Işık, ses veya kokulara karşı artan hassasiyet.

Mide Bulantısı ve Kusma: Migren atağı sırasında mide bulantısı ve hatta kusma görülebilir.

Aura: Bazı insanlar migren atağı öncesinde veya başladığında "aura" adı verilen belirtiler yaşayabilir. Aura, görsel değişiklikler, karıncalanma hissi, konuşma bozuklukları gibi semptomlar olabilir.

Diğer Belirtiler: Baş ağrısı dışında, bazı kişilerde migren atağı sırasında yorgunluk, konsantrasyon eksikliği, sinirlilik gibi diğer semptomlar da görülebilir.

Migren Tedavisi:

Migren tedavisi, semptomların şiddeti, sıklığı ve kişinin genel sağlık durumuna göre değişebilir. Tedavi yöntemleri şunları içerebilir:

İlaçlar: Migren ataklarını tedavi etmek ve semptomları hafifletmek için ağrı kesiciler, triptanlar, anti-enflamatuar ilaçlar veya antiemetikler kullanılabilir.

Önleyici İlaçlar: Sık ve şiddetli migren atakları olan kişilere doktorlar, migrenin sıklığını azaltmaya yardımcı olabilecek önleyici ilaçlar önerebilir.

Yaşam Tarzı Değişiklikleri: Stres yönetimi, düzenli uyku, sağlıklı beslenme ve düzenli egzersiz gibi yaşam tarzı değişiklikleri migren ataklarını azaltabilir.

Alternatif Tedavi Yöntemleri: Bazı insanlar akupunktur, biofeedback, masaj terapisi gibi alternatif tedavi yöntemlerinden fayda görebilir.

Her durumda, migren belirtileri veya şiddetli baş ağrıları varsa, bir sağlık profesyoneline başvurmak ve uygun tedaviyi belirlemek önemlidir. Tedavi, semptomları hafifletmek ve migren ataklarının sıklığını azaltmak için kişiye özgü bir plan olmalıdır.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Domuz Gribi Evde Nasıl Tedavi Edilir?
Renklerin Enerjisi Yaşam kalitemizi Nasıl Etkiliyor?
Migren Hastalığının Belirtileri ve Tedavi Yöntemi
Kilo Vermenin Kolay Yolu
Nar Suyunun Faydaları
Yediyol Holding, Magnesia Antik Kent Kazı Çalışmalarına Destek Veriyor
Saçların Hızlı Uzaması İçin Neler Yapmalıyız?
Ekonomik Kriz Halkı Nasıl Etkiler?
Çocuklar Kaç Yaşında Okula Başlamalı?
-
Çok Okunanlar
Portakal Yağının Faydaları Nelerdir?
Portakal Yağının Faydaları Nelerdir?
Çamaşırlara Yumuşatıcı Kullanmak Zararlımı?
Çamaşırlara Yumuşatıcı Kullanmak Zararlımı?
Lifli Sebzeler Hangileri Neden Tüketmeliyiz?
Lifli Sebzeler Hangileri Neden Tüketmeliyiz?
Güneş Lekeleri İçin Öneriler
Güneş Lekeleri İçin Öneriler
Uzaylılar İle İlgili Bilinmeyenler!
Uzaylılar İle İlgili Bilinmeyenler!
Cilt Sağlığına İyi Gelen Besinler Nelerdir?
Cilt Sağlığına İyi Gelen Besinler Nelerdir?
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saçların Hızlı Uzaması İçin Neler Yapmalıyız?
Saçların Hızlı Uzaması İçin Neler Yapmalıyız?
Ahşap Ürünlerini Mutfakta Kullanmak Sağlıklı mı?
Ahşap Ürünlerini Mutfakta Kullanmak Sağlıklı mı?
Cilt Lekeleri Hangi Hastalığın Belirtisi
Cilt Lekeleri Hangi Hastalığın Belirtisi
Tahin Yağının Cilde Faydaları
Tahin Yağının Cilde Faydaları
Portakal Yağının Faydaları Nelerdir?
Portakal Yağının Faydaları Nelerdir?
Son Haberler
Domuz Gribi Evde Nasıl Tedavi Edilir?
Domuz Gribi Evde Nasıl Tedavi Edilir?
Renklerin Enerjisi Yaşam kalitemizi Nasıl Etkiliyor?
Renklerin Enerjisi Yaşam kalitemizi Nasıl Etkiliyor?
Migren Hastalığının Belirtileri ve Tedavi Yöntemi
Migren Hastalığının Belirtileri ve Tedavi Yöntemi
Kilo Vermenin Kolay Yolu
Kilo Vermenin Kolay Yolu
Nar Suyunun Faydaları
Nar Suyunun Faydaları
Yediyol Holding, Magnesia Antik Kent Kazı Çalışmalarına Destek Veriyor
Yediyol Holding, Magnesia Antik Kent Kazı Çalışmalarına Destek Veriyor
Saçların Hızlı Uzaması İçin Neler Yapmalıyız?
Saçların Hızlı Uzaması İçin Neler Yapmalıyız?
Ekonomik Kriz Halkı Nasıl Etkiler?
Ekonomik Kriz Halkı Nasıl Etkiler?
Çocuklar Kaç Yaşında Okula Başlamalı?
Çocuklar Kaç Yaşında Okula Başlamalı?
Kanser Tedavisine Çözüm Bulan Ülke
Kanser Tedavisine Çözüm Bulan Ülke
Murat Göğebakan'ın Biyografisi
Murat Göğebakan'ın Biyografisi
Gezegenlerin Hareketleri Burçları Nasıl Etkiliyor?
Gezegenlerin Hareketleri Burçları Nasıl Etkiliyor?

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji