Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Mide Ağrısı Nedenen Olan Gıdalar!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Sağlık - - Editör: Mine KARACA

Mide Ağrısı Nedenen Olan Gıdalar!

Mide ağrısına neden olan gıdalar kişiden kişiye değişebilir ve genellikle bireysel tolerans ve hassasiyetlere bağlıdır. Ancak bazı gıdalar, genel olarak mide ağrısına neden olabilen yaygın tetikleyicilerdir.

İşte miğde ağrısına neden olabilecek bazı gıdalar:

Asidik Yiyecekler:

Turunçgiller (portakal, limon, greyfurt)
Domates ve domates bazlı ürünler
Sirke ve sirke bazlı soslar
Baharatlı Yiyecekler:

Acı biber
Acılı soslar
Baharatlı yemekler
Yağlı Yiyecekler:

Aşırı yağlı yiyecekler
Kızarmış yiyecekler
Fast food ürünleri
Çikolata ve Kafein:

Çikolata
Kafein içeren içecekler (kahve, çay, enerji içecekleri)
Süt ve Süt Ürünleri:

Laktos intoleransı olan kişilerde süt ve süt ürünleri
Bazı insanlar için ağır süt ürünleri
Yüksek Lifli Yiyecekler:

Aşırı miktarda lif içeren yiyecekler, özellikle bazı kişilerde ağrıya neden olabilir.
Alkol:

Alkol, mideyi tahriş edebilir ve bazı kişilerde mide ağrısına yol açabilir.
Yumurta ve Deniz Ürünleri:

Bazı kişilerde alerji veya intolerans nedeniyle yumurta ve deniz ürünleri mide ağrısına neden olabilir.
Kafeinli İçecekler:

Kafein içeren içecekler, özellikle aç karnına tüketildiğinde mide asidini artırabilir ve ağrıya neden olabilir.
Yüksek Şekerli Yiyecekler:

Aşırı şeker içeren yiyecekler, bazı kişilerde mide ağrısına neden olabilir.
Herkesin mideye karşı hassasiyeti farklıdır, bu nedenle belirtilen gıdalar herkes için aynı derecede sorun yaratmayabilir. Miğde ağrısına neden olan gıdaları belirlemek için kişisel denemeler yapmak ve hangi gıdaların size rahatsızlık verdiğini gözlemlemek önemlidir. Eğer sürekli veya şiddetli mide ağrınız varsa, bir sağlık profesyoneli ile görüşmeniz önerilir.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Diz Ağrısı ve Dizde Sıvı Kaybı Olanlar Dikkat
Mide Ağrısı Nedenen Olan Gıdalar!
Zerdaçal kullanımı ve Faydaları
Düzleştirici Kullanmanın Saça Zararı
Kırmızı Et Tüketiminde Nelere Dikkat Etmeliyiz?
TBMM, 20 Günlük Ara Sonrası Yeniden Faaliyete Geçiyor
Göz Yaşlarıyla Son Yolculuğa Uğurlandılar. Türkiye, Kahraman Şehitlerine Ağıt Yakıyor!
Kraliçe II. Margrethe, Tahtı Veliaht Prens Frederik'e Devretti
Pençe-Kilit Harekâtı'nda Şehit Sayısı 9’a Yükseldi: Siyasi Partiler Etkinliklerini İptal Etti
-
Çok Okunanlar
Saçların Hızlı Uzaması İçin Neler Yapmalıyız?
Saçların Hızlı Uzaması İçin Neler Yapmalıyız?
Kanser Tedavisine Çözüm Bulan Ülke
Kanser Tedavisine Çözüm Bulan Ülke
Ekonomik Kriz Halkı Nasıl Etkiler?
Ekonomik Kriz Halkı Nasıl Etkiler?
Tsunami Riskin Yüksek Olan Ülkeler
Tsunami Riskin Yüksek Olan Ülkeler
Saçları Hangi Sıklıkla Yıkamalıyız?
Saçları Hangi Sıklıkla Yıkamalıyız?
Tenis Oynamak Hangi Kaslarımızı Çalıştırıyor?
Tenis Oynamak Hangi Kaslarımızı Çalıştırıyor?
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Düzleştirici Kullanmanın Saça Zararı
Düzleştirici Kullanmanın Saça Zararı
Cilt Gözenekleri Sıkılaştırma Maske Tarifi
Cilt Gözenekleri Sıkılaştırma Maske Tarifi
Saçları Hangi Sıklıkla Yıkamalıyız?
Saçları Hangi Sıklıkla Yıkamalıyız?
Saçların Hızlı Uzaması İçin Neler Yapmalıyız?
Saçların Hızlı Uzaması İçin Neler Yapmalıyız?
Ahşap Ürünlerini Mutfakta Kullanmak Sağlıklı mı?
Ahşap Ürünlerini Mutfakta Kullanmak Sağlıklı mı?
Son Haberler
Diz Ağrısı ve Dizde Sıvı Kaybı Olanlar Dikkat
Diz Ağrısı ve Dizde Sıvı Kaybı Olanlar Dikkat
Mide Ağrısı Nedenen Olan Gıdalar!
Mide Ağrısı Nedenen Olan Gıdalar!
Zerdaçal kullanımı ve Faydaları
Zerdaçal kullanımı ve Faydaları
Düzleştirici Kullanmanın Saça Zararı
Düzleştirici Kullanmanın Saça Zararı
Kırmızı Et Tüketiminde Nelere Dikkat Etmeliyiz?
Kırmızı Et Tüketiminde Nelere Dikkat Etmeliyiz?
TBMM, 20 Günlük Ara Sonrası Yeniden Faaliyete Geçiyor
TBMM, 20 Günlük Ara Sonrası Yeniden Faaliyete Geçiyor
Göz Yaşlarıyla Son Yolculuğa Uğurlandılar. Türkiye, Kahraman Şehitlerine Ağıt Yakıyor!
Göz Yaşlarıyla Son Yolculuğa Uğurlandılar. Türkiye, Kahraman Şehitlerine Ağıt Yakıyor!
Kraliçe II. Margrethe, Tahtı Veliaht Prens Frederik'e Devretti
Kraliçe II. Margrethe, Tahtı Veliaht Prens Frederik'e Devretti
Pençe-Kilit Harekâtı'nda Şehit Sayısı 9’a Yükseldi: Siyasi Partiler Etkinliklerini İptal Etti
Pençe-Kilit Harekâtı'nda Şehit Sayısı 9’a Yükseldi: Siyasi Partiler Etkinliklerini İptal Etti
Kışın Siyah Renk Seçimine Dikkat Etmeliyiz
Kışın Siyah Renk Seçimine Dikkat Etmeliyiz
Cilt Gözenekleri Sıkılaştırma Maske Tarifi
Cilt Gözenekleri Sıkılaştırma Maske Tarifi
Uyuz Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?
Uyuz Hastalığı Nasıl Tedavi Edilir?

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji