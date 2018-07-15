Middle-earth: Shadow of War'da bulunan tüm mikro ödemeler kaldırıldı

27 Eylül 2017 tarihinde piyasaya çıkan Middle-earth: Shadow of War bulundurduğu mikro ödeme sistemi yüzünden oldukça fazla eleştirilmişti.

Geliştirici ekip Monolith Productions, yayınladığı dev bir güncelleme ile Middle-earth: Shadow of War'da bulunan bütün mikro ödemeleri kaldırdı.

İşte Middle-earth: Shadow of War güncelleme notu



– Marketin Kaldırılması: Market ve mikro ödemeler Middle-earth: Shadow of War'dan tamamen kaldırıldı. Online Vendetta ve Ranked Conquest'ler aracılığıyla ele geçirilen Orklar artık menüdeki Garrison kısmında depolanacak ve oyun içi Mirian Ork ordusunu eğitmek, yükseltmek ve özelleştirmek için kullanılabilecek.



– Shadow Wars Değişiklikleri: Oyunun tamamladıktan sonra gerçekleşen Shadow Wars artık Epilogue olarak adlandırılıyor ve Shelob, Witch-king ve Dark Talion'dan yeni hikayeler içeriyor. Epilogue'da zafer oyuncuları Nazgûl maskesi ile ödüllendiriyor ve güçlü yeni yeteneklerin kilidini açıyor. Ve oyuncular son credits ekranı bittikten sonra Mordor'daki kalelerini ve ordusunu yükseltmeye ve savunmaya devam etme seçeneğine de sahipler.



– Karakterinizi Özelleştirme ve Oluşturmanın Daha Fazla Yolu: Seviye sınırı 80'e, düşman kaptan seviye sınırı 85'e yükseltildi. Ayrıca oyuncular Nemesis görevleri, Online Conquest'ler yaparak ve kaptanları mağlup ederek kazanacağı daha fazla deneyim puanı ödülü ile daha hızlı seviye atlayabilir. Yeni prestij yetenekleri de mevcut. Oyuncular ayrıca 'upgrade challenge'ları tamamladıktan sonra teçhizatını geliştirmek için Mirian harcayabilir ve bu teçhizat geliştirmeleri yetenekleri yeniden kullanma ve mükemmel kombo yapma imkanı sunar.



– Nemesis İyileştirmeleri: Karşılaşacağınız daha fazla efsanevi Ork ve eğitim emirleri almanın daha fazla yolu eklendi (efsanevi Orklar dahil) ve yandaş orklar ara sıra size hediyeler ile sürpriz yapabilir. Ayrıca yandaş Orkların düşmanı öldürmesini engellemek için Kurtarıcı özelliğini artık menüden kapatabilirsiniz.

– Yeni Oyuncu Skin'leri: Celebrimbor, Dark Eltariel ve Baranor.