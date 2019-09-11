Michael Schumacher yeniden dönüyor

Efsane F1 pilotu Michael Schumacher'in bakımından sorumlu olan hemşire, kök hücre tedavisi sonrası Schumacher'in bilincinin yerine geldiğini ve efsane ismin yakın zamanda taburcu edileceğini söyledi.

2013 yılında geçirdiği kaza sonrası hastaneye kaldırılan ve bu tarihten itibaren yoğun bakımda tedavi gören Michael Schumacher'den müjde geldi. Pazartesi günü kök hücre tedavisi için Paris'te bulunan Georges-Pompidou hastanesine kaldırılan Schumacher'in bakımında sorumlu olan bir hemşire Le Parisien gazetesine konuştu.

Hemşire yaptığı açıklamada, "Evet Schumacher'in bakımını ben yapıyorum. Schumacher'in uyanık olduğunu ve bilincinin yeni geldiği garantisi verebilirim." dedi. Efsane ismin bugün taburcu olması bekleniyor.