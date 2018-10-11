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Michael Kasırgası ABD kıyılarını vurmaya başladı
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Dünya - - Editör: Sefa Koçak

Michael Kasırgası ABD kıyılarını vurmaya başladı

Amerika Birleşik Devletleri'ne son yüz 100 en büyük kasırgası olarak gösterilen Micheal Kasırgası, saatte 250 kilometre hızla Florida kıyılarını vurdu.

ABD'nin son 100 yılın en büyük kasırgasıyla imtihanı başladı. Saatte 250 kilometre hıza ulaşan Micheal Kasırgası, ABD'nin Florida eyaletinde etkisini gösterdi. Tahrip gücü yüksek Micheal Kasırgası, ilk olarak Mexico Beach'te kendini gösterdi. Şiddetli rüzgar ve yağışla bölgeyi vuran Micheal Kasırgası'nın yerleşim noktalarına ulaşmasının ardından bölgede olağanüstü hal ilan edildi.

Florida'da etkili olan Micheal Kasırgası, yüz binlerce ABD'liyi tehdi ediyor. Florida Valisi Rick Scott, vatadaşlara "evlerinizden çıkmayın" uyarısı yaparken, kasırga nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi. ABD'li kaynaklardan edinilen bilgileregöre Micheal Kasırgası, ülkenin doğu yakasında 30 milyon kişiyi etkileyecek.

ABD'DE ALARM VERİLDİ

ABD'de günlerdir alarmda beklenen Michael Kasırgası karaya ulaştı. Michael Kasırgası, yerel saatle 13.00'te (TSİ 20.00) Florida eyaletinin Panama City sahiline ulaştı. Meteoroloji yetkilileri, dördüncü kategori ile karaya ulaşan kasırganın, üçüncü kategori seviyesine düştüğünü açıkladı.

Kasırganın ve getireceği rüzgarların Florida haricinde Alabama, Georgia, Mississippi, Güney ve Kuzey Carolina eyaletlerini de etkileyeceği uyarısı yapıldı.

Florida Valisi Rick Scott, düzenlediği basın toplantısında, "Bu kasırga, Florida kıyılarını son 100 yılda vuran en kötü fırtına olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Daha önce eyalette yaşayan 370 bin kişi için tahliye kararı verildiğini belirten Scott, "Evlerinizden ayrılmayın. Bu, şu anda yapacağınız en kötü şey olur. Tahliye zamanı için artık çok geç." dedi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kıyıdan iç kesimlere doğru ilerleyen kasırga nedeniyle en az bir kişi de hayatını kaybetti. Yetkililer şiddetli rüzgarın etkisiyle devrilen ağacın bir kişinin ölümüne neden olduğunu duyurdu.

HAVA ÜSSÜ TAHLİYE EDİLDİ

ABD Hava Kuvvetleri, bölgedeki Tyndall Hava Kuvvetleri Üssü'nde bulunan jetlerini tahliye etti.

Michael Kasırgası'nın acil durum ilan edilen Florida, Alabama ve Georgia eyaletlerindeki 30 milyondan fazla kişiyi etkilemesi bekleniyor.

1992'DEN BU YANA EN GÜÇLÜSÜ

Michael Kasırgası'nın, Florida'nın son 100 yılda gördüğü en şiddetli kasırga olduğu belirtiliyor.

Ayrıca Michael'ın, 1992'deki Andrew'den sonra ABD'yi karadan vuran en şiddetli kasırga olduğu ifade ediliyor.

Michael Kasırgası geçen pazar günü Karayip Denizi'nde tropik fırtına olarak başlamış, pazartesi günü kasırga halini almıştı. Kasırganın etkilerinin ilk olarak görüldüğü Orta Amerika'da Honduras, Nikaragua ve El Salvador'da toplam 13 kişi hayatını kaybetmişti.


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