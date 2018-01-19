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Michael Douglas'ı cinsel tacizle suçladı!
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Dünya - - Editör: Merve Ece İNAN

Michael Douglas'ı cinsel tacizle suçladı!

Michael Douglas hakkındaki taciz iddiaları 10 gün önce Hollywood Reporter dergisinde yayımlanmıştı.

10 gün önce Hollywood yıldızı Michael Douglas'ın cinsel taciz iddialarını yalanlayan eski çalışanı Susan Braudy, ünlü aktörü "önünde mastürbasyon yapmakla" suçlarken, onun yüzünden kendisini aşağılanmış hissettiğini paylaştı.  Bu iddiaları şiddetle yalanlayan Douglas'ın dava açacağı konuşuluyor.

Michael Douglas hakkındaki taciz iddiaları 10 gün önce Hollywood Reporter dergisinde yayımlanmıştı.

Derginin haberinde iddiaların sahibi açıklanmamıştı.

Bu kişinin, Douglas'ın eski çalışanı olan yazar ve gazeteci Susan Braudy olduğu ortaya çıktı.

Susan Braudy, ayrıntılarıyla ünlü aktörün kendisini nasıl taciz ettiğini anlattı, bu yüzden kendisini aşağılanmış hissettiğini söyledi.

Braudy, Douglas'ın, kendisinin önünde "mastürbasyon yaptığını" iddia etti.

Douglas ise daha önce taciz söylentilerine cevaben "Bu tamamen bir yalan, uydurma. Hiçbir gerçek payı yok" demişti.

Susan Braudy, 1980'lerin sonlarında bir süre Dogulas'ın yapım şirketi Stonebridge Productions'da çalışmıştı.

Braudy, şirketin New York ofisini yönettiği süre içinde Douglas'ın kendisiyle konuşmalarında sürekli açık saçık bir dil kullandığını, hatta evlilik dışı ilişkilerinin detaylarını anlattığını söylüyor. Ayrıca Douglas'ın kendisine sürekli vücuduyla ilgili yorumlarda bulunduğunu, bu yüzden koyu renk ve bol giysiler giymeye başladığını da iddia ediyor.

Cinsel tacizin 1989 yılında yüzyüze bir senaryoyu çalışmak için gittiği evinde, Douglas'ın onun önünde "mastürbasyon yapmasıyla" sürdüğünü öne süren Braudy, aşağılanmış hissederek hızla evi terkettiğini söylüyor.

"Benden daha çok iktidar sahibi olduğu için istediği her şeyi yapabileceğini düşündüğünü farkettim" diyen Braudy, olaydan sonra eve döndüğünde onunla bir daha asla yalnız kalmamaya karar verdiğini ve o yılın sonlarında da işten ayrıldığını anlattı.

Susan Braudy ayrıca Douglas'ın iddiaları yalanlarkenki tavrının da "tıpkı kendisini mağdur göstermeye çalışması gibi sorunun bir parçası olduğunu"  ifade etti.


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