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MHP ve İYİ Parti Andımız tepkisinde birleşti
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Politika - - Editör: Sefa Koçak

MHP ve İYİ Parti Andımız tepkisinde birleşti

Andımız'ın Danıştay kararıyla yeniden ilkokullarda okutulacak olması AK Parti cephesinde tepkilere neden olurken, İYİ Parti ve MHP'den Danıştay kararına destek geldi.

2013'te kaldırılan Andımız, Danıştay 8. Dairesi'nin kararıyla yeniden ilkokullara dönerken siyasi çevrelerden kararla ilgili farklı tepkiler geliyor. Danıştay'ın Öğrenci Andı kararı, AK Parti çevrelerinde tepkiyle karşılanırken, siyasi gerilim yaşayan İYİ Parti ve MHP'den karara destek mesajları geldi.

Cumhur İttifakı üyesi MHP, Danıştay 8. Dairesi'nin Andımız kararını sosyal medyada yaptığı paylaşımla destekledi. MHP lideri Devlet Bahçeli konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, genel merkeze ait Twitter hesabı, "Ne Mutlu Türk'üm diyene" ifadesini paylaşarak karara destek verdi.

MHP

MERAL AKŞENER'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Bozdağ ve Gül'ün açıklamalarına twitter hesabından yanıt veren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Başta Sayın Bakan olmak üzere Andımız ile ilgili Danıştay kararına çemkirenler, Türk olmaktan mı, doğru olmaktan mı rahatsız oluyorlar?” ifadelerini kullandı.

AKSENER


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