MHP'nin 50 belediye başkan adayı daha belli oldu

Yerel seçimlere İstanbul, İzmir ve Ankara'da aday çıkarmama kararıyla girecek olan MHP'de 50 belediye başkan adayının daha ismi belli oldu. MHP Genel Merkezi Seçim Komisyonu tarafından Genel Başkan Bahçeli imzasıyla açıklanan lisede 9 il ve 41 ilçe belediye başkan adayı açıklandı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz tarafından yapılan yazılı açıklama şöyle:

1-Çankırı İl Belediye Başkan Adayı İsmail Hakkı ESEN

2-Erzincan İl Belediye Başkan Adayı Bekir AKSUN

3-Giresun İl Belediye Başkan Adayı Dr. Hasan YILMAZ

4-Kastamonu İl Belediye Başkan Adayı Dr. Galip VİDİNLİ

5-Kars İl Belediye Başkan Adayı Çetin NAZİK

6-Kırşehir İl Belediye Başkan Adayı Doç. Dr. Onur KÖKSAL

7-Kütahya İl Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Âlim IŞIK

8-Nevşehir İl Belediye Başkan Adayı Prof. Dr. Filiz KILIÇ

9-Zonguldak İl Belediye Başkan Adayı Hamdi AYAN

10-Afyonkarahisar Emirdağ İlçesi Belediye Başkan Adayı Uğur Serdar KARGIN

11-Afyonkarahisar İhsaniye İlçesi Belediye Başkan Adayı Şaban ÇABUK

12-Aksaray Ortaköy İlçesi Belediye Başkan Adayı Mahmut ÜTÜK

13-Amasya Hamamözü İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih BAYRAKDAR

14-Amasya Merzifon İlçesi Belediye Başkan Adayı Hüseyin SAKA

15-Amasya Taşova İlçesi Belediye Başkan Adayı Süleyman TORUN

16-Artvin Kemalpaşa İlçesi Belediye Başkan Adayı Erhan ŞAHİN

17-Bayburt Aydıntepe İlçesi Belediye Başkan Adayı Haşim ŞENTÜRK

18-Bilecik Gölpazarı İlçesi Belediye Başkan Adayı Murat ER

19-Bilecik Pazaryeri İlçesi Belediye Başkan Adayı Haluk FİLİZLİ

20-Bilecik Yenipazar İlçesi Belediye Başkan Adayı İlhan ÖZDEN

21-Çankırı Ilgaz İlçesi Belediye Başkan Adayı Arif ÇAYIR

22-Çorum Laçin İlçesi Belediye Başkan Adayı Ünal GEVŞEK

23-Düzce Cumayeri İlçesi Belediye Başkan Adayı Mustafa KOLOĞLU

24-Düzce Gümüşova İlçesi Belediye Başkan Adayı Muhayrem TOZAN

25-Erzincan Kemah İlçesi Belediye Başkan Adayı Osman Kemal ASLAN

26-Erzincan Refahiye İlçesi Belediye Başkan Adayı Cevdet ÇINAR

27-Erzincan Tercan İlçesi Belediye Başkan Adayı Mehmet YILMAZ

28-Giresun Çamoluk İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih DÜZ

29-Giresun Doğankent İlçesi Belediye Başkan Adayı Haşim Birol TEKİN

30-Giresun Espiye İlçesi Belediye Başkan Adayı Tuğrul YANIKOĞLU

31-Giresun Görele İlçesi Belediye Başkan Adayı Ertuğrul MELİKOĞLU

32-Giresun Tirebolu İlçesi Belediye Başkan Adayı Fikri ŞEN

33-Karaman Kazımkarabekir İlçesi Belediye Başkan Adayı Recep BOYACIOĞLU

34-Kars Arpaçay İlçesi Belediye Başkan Adayı Erdal MERT

35-Kars Kağızman İlçesi Belediye Başkan Adayı Nevzat YILDIZ

36-Kastamonu Ağlı İlçesi Belediye Başkan Adayı Şahin ÇOLAK

37-Kastamonu Bozkurt İlçesi Belediye Başkan Adayı Bozkurt EKEŞ

38-Kastamonu Devrekani İlçesi Belediye Başkan Adayı Mümtaz ALİUSTAOĞLU

39-Kastamonu İnebolu İlçesi Belediye Başkan Adayı Engin UZUNER

40-Kırıkkale Yahşihan İçesi Belediye Başkan Adayı Osman TÜRKYILMAZ

41-Kırıkkale Bahşılı İlçesi Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim BİŞKİN

42-Kırıkkale Balışeyh İlçesi Belediye Başkan Adayı Mustafa ŞEN

43-Kırklareli Demirköy İlçesi Belediye Başkan Adayı Muhlis YAVUZ

44-Kırklareli Pınarhisar İlçesi Belediye Başkan Adayı Nedim BARS

45-Kırklareli Vize İlçesi Belediye Başkan Adayı Sedat BALKI

46-Kırşehir Akçakent İlçesi Belediye Başkan Adayı Ahmet BOZKURT

47-Kırşehir Akpınar İlçesi Belediye Başkan Adayı Ramazan ATALAY

48-Kütahya Domaniç İlçesi Belediye Başkan Adayı Sahvet ERTÜRK

49-Kütahya Dumlupınar İlçesi Belediye Başkan Adayı Niyazi TEZCAN

50-Kütahya Pazarlar İlçesi Belediye Başkan Adayı Cavit ERDOĞAN