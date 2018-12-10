MHP Lideri Bahçeli: ''Binali Bey aday olursa başımızın üstünde yeri var.''

MHP lideri Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın olası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı ile ilgili 'Aday olursa başımızın üstünde yeri var. TBMM Başkanlığı'ndan istifa etmesine gerek yok. Seçildikten sonra istifa edebilir' dedi.

Bahçeli gazetecilere yaptığı açıklamasındaki ifadeler şu şekilde;

"Cumhur İttifakı'nın ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin inşasında Başbakan ve AK Parti Genel Başkanı olarak Milliyetçi Hareket Partisi'yle sürdürmüş olduğu görüşmeler sonucunda Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmiştir. Bunun inşasında önemli bir payı olan değerli bir şahsiyettir".

Bahçeli konuşmasını şöyle tamamladı:



"Bu kişinin, eğer diyorsa ki, 'Ben İstanbul'dan aday olacağım', Cumhur İttifakı'na saygı duyuyor, ona inanıyorsa Binali Yıldırım Bey'e saygı duyup, ona inanmak durumundayız".