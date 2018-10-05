MHP'li grup gece yarısı Akşener'in evini bastı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önüne gelen MHP'li bir grup slogan attı. Bahçeli lehine, Meral Akşener'in aleyhine slogan atan gruba Meral Akşener'in yanıtı, "Başka anaların çocukları üzerinden yiğitlik olmaz.

Yüreğin yetiyorsa kendin gel, bekleriz" oldu.

Önceki gece Meral Akşener'in İstanbul'daki evinin önüne gelen MHP'li bir grup, Devlet Bahçeli lehine sloganlar attı. Beylerbeyi'ndeki evinin önüne gelen MHP'li gruba tepki gösteren Akşener, sosyal medya hesabından Devlet Bahçeli'yi etiketleyerek, "Başka anaların çocukları üzerinden yiğitlik olmaz.

Yüreğin yetiyorsa kendin gel, bekleriz" ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Akşener'in evinin önüne gelerek slogan atan grupla ilgili İstanbul Valiliği'nin görevlendirildiğini söyledi. Soylu'nun açıklamaları şöyle:"İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evininin önündeki nümayiş konusunda gerekli takibatın yapılması hususunda hemen İstanbul Valiliği talimatlandırılmıştır." ifadesini kullandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde toplanan grup ile ilgili soruşturma başlatıldı.

MHP'liler dün gece İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinin önünde toplanarak sloganlar atmıştı. Partililer, Genel Başkan'a destek vermek amacıyla evinin önünde toplandı. Akşener, gece saatlerinde evinin önünde toplanan partililere bir konuşma yaptı. Akşener konuşmasında "Ben buraya gelen elli kişiden şikayetçi olmadım. Çünkü onlar gariban çocuklar" dedi.