MHP'li Enginyurt, AK Parti'nin İstanbul adayını açıkladı

Şile Ordulular Derneği'ni ziyaret eden MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, yerel seçimlerle ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme getirdi.Enginyurt, yerel seçimlerde MHP'nin aday çıkarmayacağı tek bölge olan İstanbul'da ittifak ortakları AK Parti'nin adayının Numan Kurtulmuş olacağını öne sürdü.

Daha önce Brunson'ın serbest bırakılması üzerinden AK Parti'yi eleştiren Cemal Enginyurt, son açıklamasında yine ses getirecek iddialar öne sürdü. Numan Kurtulmuş'u sevmediğini belirten Enginyurt, "O da beni sevmez. Ama partimin aldığı bir karar var. İstanbul'da aday çıkarmayacağız." diyerek seçimlerde Kurtulmuş'u destekleyeceğini söyledi.

NUMAN KURTULMUŞ'U HİÇ SEVMEM

“Numan Kurtulmuş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı. Nereden çıkarttın bunu Cemal Enginyurt diyeceksiniz. Ben bugün buraya Esenyurt ESOF (Esenyurt Ordu Dernekleri Federasyonu) binasının açılışı için geldim. Ama dün beni aradılar. Numan Bey dediler 'ertele' dedi, dediler. Dernek binasının açılışını Numan Bey ertelemiş. Ben siyasetçiyim. İyi de bir siyasetçiyim. Benim aklım öyle fazla ki; bana göre aklımın zekatını versem birilerine 40 yıl yeter. Ben buradan şunu anladım. Demek ki Numan Bey İstanbul adayı. Çünkü Kasım ayına adaylar belli olur değil mi? O zaman geniş bir açılış yapacak orada dedim. Hayırlı olsun. Ben de şunu söylüyorum. Biz öyle bir siyasetçiyiz öyle bir Ordu aşığıyız, öylesine bir Türk milliyetçilisiyiz ki nefsimizi gerektiğinde ayaklar altına alırız. Numan Kurtulmuş'u hiç sevmem. O da beni sevmez. Ama Numan Kurtulmuş Büyükşehir adayı olduğunda; partim bir karar aldı. İstanbul'da Büyükşehir adayı çıkarmayacak, Cemal Enginyurt olarak söz veriyorum sonuna kadar çalışacağım. Niye? Hiç olmazsa bir Ordulu Büyükşehir Belediye Başkanı olsun."