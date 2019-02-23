MHP'den Mustafa Şentop'a tam destek

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı seçimine partisinin tam kadro halinde katılarak AK Parti adayı Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini belirtti.

MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medya üzerinden açıklamalarda bulundu. Bahçeli yaptığı açıklamada Peyami Safa'nın siyaset anlayışından örneklendirmeler yaparak TBMM Başkanı seçimine partisinin tam kadro halinde katılarak AK Parti adayı Mustafa Şentop'u desteleyeceklerini ifade etti.

AK Parti Adayı Desteklenecek

TBMM'nin 29'uncu Başkan seçimlerinde MHP olarak Mustafa Şentop'a eksiksiz destek vereceklerini söyleyen Devlet Bahçeli, "TBMM'nin 29'uncu Başkanı'nın seçileceği yarınki özel oturuma Milliyetçi Hareket Partisi tam kadro olarak katılacaktır. AK Parti'nin değerli adayı Tekirdağ Milletvekili Sayın Mustafa Şentop'u da destekleyeceğimizi buradan bildiririz. Şimdiden kendisine hayırlı ve uğurlu olsun." dedi.