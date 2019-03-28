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Mezuniyet kıyafetiyle fotoğraf paylaştı, o günü göremedi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: Armoni BAYAR

Mezuniyet kıyafetiyle fotoğraf paylaştı, o günü göremedi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, refüje çarpan motosikletin sürücüsü Onur Canlı (18) yaralanırken, arkadaki arkadaşı Aydoğan Varol (17) yaşamını yitirdi.

Gümbet'ten Bodrum yönüne giden Onur Canlı, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne geldiğinde motosikletin hakimiyetini kaybetti. Motosiklet kontrolden çıktı ve refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motordan savrulan Canlı ve arkadaşı Aydoğan Varol yaralandı. Hastaneye kaldırılan iki gençten Aydoğan Varol, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bodrum Ayşe Gülsevim Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan ve sosyal medyada son olarak mezuniyet için çekilen fotoğraflarını paylaşan Varol'un acı haberi alan ailesi, yakınları, öğrenci arkadaşları hastaneye akın edip, gözyaşı döktü.

 

Aynı okuldan geçen yıl mezun olduğu öğrenilen ve kazada vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan motosiklet sürücüsü Onur Canlı ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

 

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 


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