Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sert açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları ile ilgili olarak çok sert açıklamalarda bulundu.

Mevlüt Çavuşoğlu, "Kutsal mekanlarımıza bu kadar pervasızca saldırmalarını artık biz kabullenemiyoruz. Tüm dünyanın artık buna bir dur demesi gerekiyor." dedi.

Amerika Cesaretlendirdi

Çavuşoğlu, "Maalesef bugün Amerika'nın da cesaretlendirmesi sonrasında İsrail'in bu konulardaki saldırganlığı artarak devam etmektedir. Tüm bunları konuşuyoruz ve peşinde de olmaya devam edeceğiz. Kutsal ve milli davalarımızın peşini asala bırakmayacağız." ifadelerine yer verdi.