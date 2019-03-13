Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sert açıklamalar
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: Tuğçe GÜREL

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sert açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları ile ilgili olarak çok sert açıklamalar yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları ile ilgili olarak çok sert açıklamalarda bulundu.

Mevlüt Çavuşoğlu, "Kutsal mekanlarımıza bu kadar pervasızca saldırmalarını artık biz kabullenemiyoruz. Tüm dünyanın artık buna bir dur demesi gerekiyor." dedi.

Amerika Cesaretlendirdi

Çavuşoğlu, "Maalesef bugün Amerika'nın da cesaretlendirmesi sonrasında İsrail'in bu konulardaki saldırganlığı artarak devam etmektedir. Tüm bunları konuşuyoruz ve peşinde de olmaya devam edeceğiz. Kutsal ve milli davalarımızın peşini asala bırakmayacağız." ifadelerine yer verdi.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Isparta'da korkunç kaza: 21 yaralı
Demet Akbağ'ın eşi kaza geçirdi
Avcılara metro sürprizi
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sert açıklamalar
Erken tatile çıkacaklara uyarı
Fatih Tekke görevinden ayrıldı
Oktay Derelioğlu Tokatspor'da
Mustafa Cengiz: Devlet kulüplere destek vermeli
Yalnız yaşama robotlu çözüm
-
Çok Okunanlar
Sevilen başkan Kocamaz'a yine bir engel!
Sevilen başkan Kocamaz'a yine bir engel!
Dijital teknolojilere destekleme geliyor
Dijital teknolojilere destekleme geliyor
Çavuşoğlu: 'Çifte standarttan uzak bir Avrupa Birliği istiyoruz'
Çavuşoğlu: 'Çifte standarttan uzak bir Avrupa Birliği istiyoruz'
Juventus'un yeni hedefi Lukaku
Juventus'un yeni hedefi Lukaku
Gece yarısından itibaren Benzine indirim geliyor
Gece yarısından itibaren Benzine indirim geliyor
Erdoğan'dan yeni parti iddialarına cevap
Erdoğan'dan yeni parti iddialarına cevap
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Tek dokunuşla güzelliğin adresi 'Mutlu Kadın Atölyesi' açılıyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Fazla kilolar hamile kalmayı engelliyor
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Müşterisinin saçını yakan kuaföre para cezası verildi
Son Haberler
Isparta'da korkunç kaza: 21 yaralı
Isparta'da korkunç kaza: 21 yaralı
Demet Akbağ'ın eşi kaza geçirdi
Demet Akbağ'ın eşi kaza geçirdi
Avcılara metro sürprizi
Avcılara metro sürprizi
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sert açıklamalar
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan sert açıklamalar
Erken tatile çıkacaklara uyarı
Erken tatile çıkacaklara uyarı
Fatih Tekke görevinden ayrıldı
Fatih Tekke görevinden ayrıldı
Oktay Derelioğlu Tokatspor'da
Oktay Derelioğlu Tokatspor'da
Mustafa Cengiz: Devlet kulüplere destek vermeli
Mustafa Cengiz: Devlet kulüplere destek vermeli
Yalnız yaşama robotlu çözüm
Yalnız yaşama robotlu çözüm
Yılda 800 bin kişi hava kirliliğinden ölüyor
Yılda 800 bin kişi hava kirliliğinden ölüyor
ByLock operasyonunda 102 gözaltı
ByLock operasyonunda 102 gözaltı
Mersinli balıkçılar köpekbalığı yakaladı
Mersinli balıkçılar köpekbalığı yakaladı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji