Metro Exodus oynanış videosu yayınlandı

E3 2018 konferansında geçtiğimiz gün oynanış fragmanı yayınlanan Metro Exodus için bu sefer 20 dakika uzunluğunda ham oynanış videosu geldi.

Yayınlanan videoda oyunun atmosferine, savaş sistemine, crafting detaylarına ve dünyasına yakından bakmış oluyoruz. Oyun açık dünya olmasada oldukça geniş haritalar bizleri bekliyor olacak. Yanlış duymadınız Metro Exodus, serinin diğer oyunlarına göre kapalı ve dar metro istasyonlarından ziyade geniş ve açıklık alanlarda geçecek. Ancak bu demek değil ki oyunda metro istasyonlarıan geri dönmeyeceğiz. Oyunu sevmemize sebep olan o metronun karanlık ve kapana kısılmışlık hissini veren alanlara mutlaka tekrardan giriş yapacağız.

Oyunun geliştiricisinin 4A Games ve yayıncısının Deep Silver olduğunu hatırlatalım. Oyun ne yazık ki ilk duyurulduğu gibi 2018 sonbaharında çıkmayacak. Bunun yerine oyunu oynayabilmek için 22 Şubat 2019'u beklemek zorundayız. Oyun için yayınlanan 20 dakika uzunluğundaki oynanış videosunu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz. Metro Exodus, PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkış yapacak.