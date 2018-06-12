Metro: Exodus için oynanış videosu yayınlandı, çıkış tarihi duyuruldu

Metro serisinin yeni oyunu Metro: Exodus E3 2018 fuarında tanıtıldı. Oyunun geliştiricisi 4A Games ve yayıncısı Deep Silver, Exodus'un çıkış tarihinide açıkladı.

Oyun ana karakterimiz Artyom'un maceralarına kaldığı yerden devam ediyor. Ancak fragmanlarda da göze çarpan bir detay var. Oyunun mekanının artık kasvetli ve dar metro istasyonlarınde değil açık, aydınlık ve geniş alanlarda geçicek olması. Evet yayınlanan videolardan ve açıklanan detaylardan anladığımıza göre oyunun büyük bir kısmı yeryüzünün üstünde geçecek. Ancak bu demek değil ki metro istasyonlarına geri dönmeyeceğiz. Oyun bizleri alışık olduğumuz ve seriyi o yönüyle tanıyıp sevdiğimiz istasyonlara geri götürecektir.

Metro Exodus'un çıkışını biraz daha beklememiz gerekecek. İlk duyurulduğunda 2018'in sonbaharında geleceği açıklanan oyun, 22 Şubat 2019 tarihine ertelendi. Metro Exodus PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkışını gerçekleştirilecek.

E3 2018 fuarında yayınlanan fragmanı hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Yıl 2036.

Nükleer savaş dünyayı harap ettikten çeyrek yüzyıl sonra hayatta kalan birkaç bin kişi Metro tünellerinde Moskova'nın yıkıntıları arasından hayata sarılıyor. Zehirli elementlere karşı mücadele ettiler, mutasyona uğramış yaratıklar ve paranormal dehşetlerle savaştılar ve iç savaşın hiddetine maruz kaldılar.

Fakat şimdi Artyom olarak, Metro'dan kaçıp felaket sonrası Rusya'dan Doğu'da yeni bir yaşam arayışına uzanan inanılmaz kıtalar arası bir yolculuk süren Spartan Rangers grubuna liderlik etmelisin.