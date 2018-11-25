Meteoroloji uzmanlarından yeni hafta uyarısı

Hafta sonunda yurdun batısı başta olmak üzere yükselen termometreler, yeni haftayla birlikte yeniden düşecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yayınlanan son hava durumu raporuna göre yeni haftada sıcaklılar düşüşe geçecek. İşte Pazartesi günü için İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu.

Meteoroloji uzmanlarından yapılan açıklamaya göre yeni haftayla birlikte Doğu Akdeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzey batısısında yağış görülecek. Aynı yağışlar, Gaziantep ve Kilis çevresinde de etkili olacak. Doğu Anadolu'da yağmurun, sağanak şeklinde kendini göstermesi beklenirken, yer yer karla karışık yağmur da etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA HAVA DURUMU

Cumartesi günü 1-10 derece arasında seyredecek olan Ankara hava durumu parçalı bulutlu olacak. Pazar günü az bulutlu ve 0-11 arasında değişen sıcaklık verileri hafta başında ise sağanak yağışa dönüşecek. Pazartesi gününden itibaren başlayacak yağmur Perşembe gününe kadar devam edecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU

İstanbul'da cumartesi günü en düşük sıcaklık 9 derece en yüksek sıcaklık ise 13 derece olacak. MGM'nin haftalık tahminlerine göre Pazar günü başlayan güneşli hava pazartesi günü yerini sağanak yağışa bırakacak. Yurt genelinde etkili olacak olan sağanak yağış perşembe gününe kadar devam edecek.

İZMİR HAVA DURUMU

İzmir'de cumartesi ve Pazar günleri az bulutlu hava 16-17 derece seviyelerinde dolanacak. Pazartesi ve Salı günü gök gürültülü sağanak yağışlı hava Çarşamba günü ise sağanak yağışa dönüşecek.