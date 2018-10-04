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Meteoroloji uyardı İstanbul'a sağanak yağış geliyor
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Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Meteoroloji uyardı İstanbul'a sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış etkili olacak.

Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamaya göre yurdun kuzey bölümünde sıcaklıklar düşecek. İstanbul ve çevresi için sağanak yağış uyarısı yapan uzmanlar bu akşam saatlerini işaret etti.

Marmara'nın yanı sıra Orta ve Doğu Karadeniz Bölgeleri'nde de sıcaklıklar hissedilir derecede düşecek. Karadeniz Bölgesi'nde özellikle Ordu ve Giresun'da sağanak yağış etkili olacak. 

Rize çevreleri ile Trabzon'un doğusu ve Artvin'in kıyı kesimlerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

MARMARADA YAĞIŞ VE SİS

Sabah saatlerinde Marmara Bölgesi ile Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer pus bekleniyor. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzeybatı kesimlerinde 3 ila 6 derece azalacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, batı kesimlerde yer yer orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı, yer yer puslu 23

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 23

İzmir: Az bulutlu 27

Adana: Az bulutlu ve açık 32

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 23

Erzurum: Parçalı bulutlu 24

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31


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