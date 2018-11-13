Meteoroloji uyardı: Hafta sonu kar yağışı geliyor

Türkiye soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor. Yurt genelinde 13-15 derece aralığında ölçülen termometreler, hafta sonuna doğru aşağıya inecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmeye göre Türkiye, Karadeniz'den gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Yurdun kuzey kesimleri başta olmak üzere diğer tüm bölgelerde sıcaklıklar bugünden itibaren düşecek.

Karadeniz'den gelen soğuk hava dalgası termometreleri 6 ila 12 derece arasında düşerecek. Hava sıcaklığının bazı bölgelerde sıfırın altına inecek olması nedeniyle yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak.

İÇ ANADOLU'DA KAR YAĞIŞI GÖRÜLECEK

Soğuk hava Karadeniz Bölgesi'nden sonra en çok İç Anadolu'da kendisini hissettirecek. İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksekleri ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı öngörülüyor.

Haftanın ikinci yarısında en yüksek hava sıcaklıklarının, Erzurum'da 1-2, Ankara'da 6-7, İstanbul'da 9-10, İzmir'de 11-12, Antalya ve Adana'da 16-17 derecelere, gece en düşük sıcaklıkların ise yurdun iç kesimlerinde sıfır derece ve altına inmesi bekleniyor.

Vatandaşların, ani sıcaklık düşmesinin yaratabileceği buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.