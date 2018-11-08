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Meteoroloji İstanbul'u uyardı: Sağanak yağış geliyor
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Yaşam - - Editör: Ali Özgün ÖZ

Meteoroloji İstanbul'u uyardı: Sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sıcaklıkların hissedilir oranda düşmeye başladığı İstanbul'u uyardı. Marmara'yı etkisi altına alacak olan sağanak yağış, İstanbul'u vuracak.

Sıcaklıklar yurt genelinde düşmeye başlarken Marmara Bölgesi'nde başta İstanbul olmak üzere pek çok noktada sağanak yağış görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava durumu değerlendirmesine göre yurdun kuzey de doğu kesimlerinde hava kapanacak. Çok bulutlu havanın hakim olacağı İstanbul'da kuzeyı ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri yoğun yağış alacak.

Yağışlar Marmara'nın yanı sıra Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul'un kuzey kesimleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

ISTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELI °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 17°C
Az bulutlu

IZMIR °C, 22°C
Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 18°C
Az bulutlu

MANISA °C, 22°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu, Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 25°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu

HATAY °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ISPARTA °C, 20°C
Az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY °C, 15°C
Az bulutlu

ANKARA °C, 17°C
Az bulutlu

CANKIRI °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKISEHIR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 16°C
Parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

KARABÜK °C, 19°C
Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

GİRESUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KARS °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DIYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

GAZIANTEP °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

SIIRT °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı


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