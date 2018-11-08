Meteoroloji İstanbul'u uyardı: Sağanak yağış geliyor

Sıcaklıklar yurt genelinde düşmeye başlarken Marmara Bölgesi'nde başta İstanbul olmak üzere pek çok noktada sağanak yağış görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan hava durumu değerlendirmesine göre yurdun kuzey de doğu kesimlerinde hava kapanacak. Çok bulutlu havanın hakim olacağı İstanbul'da kuzeyı ile Kırklareli'nin kıyı kesimleri yoğun yağış alacak.
Yağışlar Marmara'nın yanı sıra Ege ve Karadeniz'in iç kesimlerinde görülecek. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul'un kuzey kesimleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneydoğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELI °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı
SAKARYA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 17°C
Az bulutlu
IZMIR °C, 22°C
Az bulutlu
KÜTAHYA °C, 18°C
Az bulutlu
MANISA °C, 22°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu, Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 25°C
Az bulutlu
HATAY °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ISPARTA °C, 20°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AKSARAY °C, 15°C
Az bulutlu
ANKARA °C, 17°C
Az bulutlu
CANKIRI °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKISEHIR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 16°C
Parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KARABÜK °C, 19°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
GİRESUN °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneydoğusunun yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
HAKKARİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KARS °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
DIYARBAKIR °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
GAZIANTEP °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı
SIIRT °C, 13°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı