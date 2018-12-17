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Meteoroloji'den Uyarı; Antalya ve Muğla'da sağanak devam edecek
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Gündem - - Editör: Özge KESİCİ

Meteoroloji'den Uyarı; Antalya ve Muğla'da sağanak devam edecek

Meteoroloji, Antalya'da ve Muğla'da etkili olan sağanağın yer yer devam edeceği bildirildi.

AA'da yer alan haberde, Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk,  Antalya ve Muğla için cuma günü kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

Son 24 saatte metrekareye Döşemealtı'nda 194, kent merkezinde 165, Serik'te 83, Kumluca'da 49, Aksu ve Kemer'de 48 kilogram yağış düştüğünü belirten Öztürk, öte yandan metrekareye Muğla merkezde 84, Ula'da 167, Marmaris'te 84, Yatağan'da 70, Milas'ta da 57 kilogram yağış düştüğünü aktardı.

Bu yağışlarla uzun yıllar aralık ayı yağış ortalamasının yakalandığını ifade eden Öztürk, şunları söyledi:

"Son 4 yılın en yağışlı aralık ayı gerçekleşiyor. Yağışlar bugün için Antalya merkez ve doğu ilçelerinde (Aksu, Serik ve Manavgat) görülecek. Yarın bölgemiz yeni bir yağış sisteminin etkisi altına girecek. Yağışlar Muğla ve Antalya'da salı ve çarşamba günleri yer yer etkili olabilecek. Fakat hasara sebep olabilecek şiddette bir yağış beklemiyoruz. Perşembe gününden pazara kadar yağışlar yavaş yavaş kesilecek."

Diğer taraftan, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu'nun batısıyla Karaman, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kars, Ardahan, Hakkari, Van, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kars, Ardahan, Hakkari ve Van çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Muğla, Aydın ve Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli yağış öngörülüyor. 

Batı Akdeniz'de sabah saatlerinde fırtınamsı rüzgar bekleniyor.


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