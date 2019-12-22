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Meteoroloji'den şiddetli yağmur uyarısı
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Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Meteoroloji'den şiddetli yağmur uyarısı

Meteoroloji'den yapılan 22 Aralık hava durumu tahmininde; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına ve yağmur bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan 22 Aralık hava durumu tahmininde; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına ve yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 Aralık hava durumu tahminine göre Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de fırtına ve yağmur bekleniyor. Fırtınanın akşam saatlerinde şiddetini artırması bekleniyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinde seyredecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin batı kesimlerinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Ankara, Eskişehir, Zonguldak, Bartın, Bolu, Düzce ve Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; akşam ve gece saatlerinde Çanakkale'nin güney ilçeleri ile Balıkesir, İzmir, Aydın ve Muğla kıyılarında kuvvetli olması (21-50 kg/m2) bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte İç Anadolu'nun doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.


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