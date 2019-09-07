Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı geldi. Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin, Artvin ve Hakkari çevreleri, İstanbul'da Avrupa yakasının kuzey ve Kırklareli'nin doğu ilçelerinde yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Neredeyse yurdun tüm kesiminde etkili olan sağanak yağışlar Eylül ayında da devam edecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimleri, parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak.

Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Artvin, Van ve Hakkari çevreleri, İstanbul'da Avrupa yakasının kuzey ve Kırklareli'nin doğu ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.