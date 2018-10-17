Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMKADIN
Meteoroloji'den 'pastırma yazı' uyarısı - Pastırma yazı ne demek?
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Meteoroloji'den 'pastırma yazı' uyarısı - Pastırma yazı ne demek?

Yurt genelinde etkili olan kapalı hava yerini bol güneşe bırakıyor. Meteoroloji uzmanlarından yapılan açıklamaya göre Türkiye, 15 gün sürecek pastırma yazının etkisi altına giriyor.

Türkiye'de güneş yüzünü gösteriyor. Son haftalarda kapalı ve yağışlı havanın etkili olduğu Türkiye'de önümüzdeki 15 gün pastırma yazı denilen sıcaklar etkili olacak. Meteoroloji uzmanlarına göre 15 gün sürecek pastırma yazında sıcaklıklar yurt genelinde 6-7 derece artış gösterecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Orhan Şen, pastırma sıcağının oluşması için gece ve gündüz sıcaklıkları arasındaki farkın 20 derece olması gerektiğini belirterek, “Pastırma sıcaklıkları esas olarak Kayseri ve çevresinde meydana geliyor. Batı'da olmaz. Çünkü gece-gündüz arasındaki sıcaklık farkı azdır. Ardından da kış mevsimine geçilir” dedi.

Pastırma sıcaklarının olduğu dönemde gündüzlerin sıcak, gecelerin ise ayaz olduğunu ifade eden Meteoroloji Mühendisleri Odası 2. Başkanı Ahmet Köse de, en belirgin özelliğinin geceleri gökyüzünün açık olması, sabah ise sis ve pusun görülmesi olduğunu söyledi.

PASTIRMA YAZI NE DEMEK?

Pastırma yazı, genellikle sonbahar mevsiminin sonundaki (ekim ayının sonundan kasım ayının ortasına kadar) güneşli, hava sıcaklığının mevsime göre yüksek olduğu günler için kullanılan deyim. Bazı yıllar birkaç kez yaşanır, bazen de hiç görülmez. Genellikle birkaç gün ya da bir hafta kadar sürer. Gündüzler güneşli, hafif rüzgarlı ve puslu, geceler serin geçer; yağış olmamakla birlikte geceleri don görülebilir.

Pastırma yazı, kutuplardan gelen alçak bir soğuk hava kütlesinin hareketsizleşerek sıcak bir yüksek basınç merkezi oluşturması sonucu ortaya çıkar. Bu merkezin özelliği, istikrarlı bir katmanlaşma yaratan önemli sıcaklık değişimleridir. Sonuçta havanın dikey hareketi engellenir ve alçaklarda yoğunlaşan duman, toz vb havanın puslu olmasına yol açar.

Pastırma yazı deyimi, pastirmanin bu dönemde hazirlanmasi sebebi ile verilmiştir. Gece ve gündüz arası sicakliklarin birbirine yakin ve sıcak olmasi sebebi ile; pastirmanin en ideal sekilde kurumasi bu dönemde olur. Dünyanın pek çok yerinde yaşanan bu dönem Almanya'da "kocakarı yazı", İsveç'te "Azize Birgitta yazı", Amerika Birleşik Devletleri'nde "Yerli yazı" (Indian summer) gibi adlar alır.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ODTÜ'lü öğrencilerle ilgili yeni adım
Usta haber spikerinden CNN Türk'ün sunucularına tepki
Arda Turan ve Berkay hakim karşısına çıkacak
Beşiktaş eski yıldızının peşine düştü
Acun Ilıcalı MasterChef'in yıldızını Survivor'a transfer etti - Murat Özdemir kimdir?
FETÖ davasında 4 futbolcu hakkında inceleme
Meteoroloji'den 'pastırma yazı' uyarısı - Pastırma yazı ne demek?
Cemal Kaşıkçı Konsolosluk binasında böyle infaz edildi
Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi
-
Çok Okunanlar
Hastasının saldırısına uğrayan Dr. Fikret Hacıosman hayatını kaybetti - Fikret Hacıosman kimdir?
Hastasının saldırısına uğrayan Dr. Fikret Hacıosman hayatını kaybetti - Fikret Hacıosman kimdir?
Enflasyonla mücadele: Firmalar indirime gidecek devlet zam yapmayacak
Enflasyonla mücadele: Firmalar indirime gidecek devlet zam yapmayacak
PKK'nın sözde eyalet sorumlusu Mardin'de ölü ele geçirildi
PKK'nın sözde eyalet sorumlusu Mardin'de ölü ele geçirildi
Şule Çet cinayetinde flaş gelişme savcı görevden alındı
Şule Çet cinayetinde flaş gelişme savcı görevden alındı
Yerli üretim logosunun aykırı kullanımına ceza
Yerli üretim logosunun aykırı kullanımına ceza
Beyaz Masa zamlı ekmeği sosyal medyadan da takip edecek
Beyaz Masa zamlı ekmeği sosyal medyadan da takip edecek
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
2018 Yazına Damga Vuracak Saç Modelleri
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Profesyonel Makyaj Önerileri Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Bacaklarınızı Olduğundan İnce Ve Daha Uzun Gösterecek Yöntemler Nelerdir?
Hamilelikte Pilates
Hamilelikte Pilates
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Dünya Kadınlar Günü Neden Kutlanır?
Son Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ODTÜ'lü öğrencilerle ilgili yeni adım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ODTÜ'lü öğrencilerle ilgili yeni adım
Usta haber spikerinden CNN Türk'ün sunucularına tepki
Usta haber spikerinden CNN Türk'ün sunucularına tepki
Arda Turan ve Berkay hakim karşısına çıkacak
Arda Turan ve Berkay hakim karşısına çıkacak
Beşiktaş eski yıldızının peşine düştü
Beşiktaş eski yıldızının peşine düştü
Acun Ilıcalı MasterChef'in yıldızını Survivor'a transfer etti - Murat Özdemir kimdir?
Acun Ilıcalı MasterChef'in yıldızını Survivor'a transfer etti - Murat Özdemir kimdir?
FETÖ davasında 4 futbolcu hakkında inceleme
FETÖ davasında 4 futbolcu hakkında inceleme
Meteoroloji'den 'pastırma yazı' uyarısı - Pastırma yazı ne demek?
Meteoroloji'den 'pastırma yazı' uyarısı - Pastırma yazı ne demek?
Cemal Kaşıkçı Konsolosluk binasında böyle infaz edildi
Cemal Kaşıkçı Konsolosluk binasında böyle infaz edildi
Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi
Kahramanmaraş'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi
Muhalefetten Erdoğan'a çok sert Brunson tepkisi
Muhalefetten Erdoğan'a çok sert Brunson tepkisi
FETÖ'nün futbol uzantısı davasında tahliye kararı
FETÖ'nün futbol uzantısı davasında tahliye kararı
Fenerbahçeli yıldız oyuncu bütün birikimini kaybetti
Fenerbahçeli yıldız oyuncu bütün birikimini kaybetti

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Kadın Sağlık