Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri

Haberin Gündemi - Tarafsız ve Doğru Haberin Adresi

FLAŞ HABER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Haberin Gündemi - Son Dakika Haberler ve Gündem Haberleri ANASAYFASPORGÜNDEMPOLİTİKADÜNYATEKNOLOJİEKONOMİEĞİTİMMAGAZİNYAŞAMSAĞLIK
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı!
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült
Gündem - - Editör: Tuğçe Gürel

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı geldi. Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağışların etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı geldi. Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli yağışların etkili olacağı belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, Türkiye'nin kuzey ve iç kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Havanın, Karadeniz kıyıları, Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Sakarya, Amasya, Tokat, Gümüşhane, Artvin, Kars, Ardahan, Ankara'nın güney doğusu ve Konya'nın kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerde az bulutlu olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (metrekarede 21-50 yer yer 51-75 kilogram) yağışın Marmara'nın güneybatısı, kıyı Ege ve Orta Karadeniz kıyılarında da kuvvetli rüzgarın etkili olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği öngörülüyor. Yağışlar nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
2019 burçların tarihleri değişti mi?
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı!
Erdoğan: Enflasyon düşecek
İzmir'de 3,2 şiddetinde deprem!
Ferhat Göçer'den küfürlü paylaşım!
Yusuf Yazıcı resmen Lille'de
İstanbul-İzmir otoyolunun geçiş ücretleri ne kadar?
Alexander Sörloth Trabzonspor'da
Moise Kean Everton'da
-
Çok Okunanlar
Suriyelilerin İş Yerleri Kapatılıyor Mu?
Suriyelilerin İş Yerleri Kapatılıyor Mu?
Bayram Tatili Kaç Gün Olacak?
Bayram Tatili Kaç Gün Olacak?
Behzat Ç 4. sezon 2. bölüm izle tek parça sansürsüz Blu TV
Behzat Ç 4. sezon 2. bölüm izle tek parça sansürsüz Blu TV
'Hadi Sor' ile Müzik Dünyasına Taze Kan...
'Hadi Sor' ile Müzik Dünyasına Taze Kan...
İzmir'de Veba Salgını Alarmı!
İzmir'de Veba Salgını Alarmı!
Falcao Galatasaray'da!
Falcao Galatasaray'da!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Saunada hayatını kaybeden iş kadını ebediyete uğurlandı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Çorum'un tek kadın halk otobüsü şoförü görevine başladı
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Yargıtay'dan emsal karar: Gelinlikler iade edilebilecek
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Bekarların yüreğini hoplatan defile göz kamaştırdı
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Kerevizin bilinmeyen faydaları
Son Haberler
2019 burçların tarihleri değişti mi?
2019 burçların tarihleri değişti mi?
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı!
Erdoğan: Enflasyon düşecek
Erdoğan: Enflasyon düşecek
İzmir'de 3,2 şiddetinde deprem!
İzmir'de 3,2 şiddetinde deprem!
Ferhat Göçer'den küfürlü paylaşım!
Ferhat Göçer'den küfürlü paylaşım!
Yusuf Yazıcı resmen Lille'de
Yusuf Yazıcı resmen Lille'de
İstanbul-İzmir otoyolunun geçiş ücretleri ne kadar?
İstanbul-İzmir otoyolunun geçiş ücretleri ne kadar?
Alexander Sörloth Trabzonspor'da
Alexander Sörloth Trabzonspor'da
Moise Kean Everton'da
Moise Kean Everton'da
Süper Lig'de ilk 3 hafta fikstürü
Süper Lig'de ilk 3 hafta fikstürü
Ahu Türkpençe Behzat Ç'de
Ahu Türkpençe Behzat Ç'de
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku!
Beşiktaş'ta Burak Yılmaz şoku!

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | FOTO GALERİ | VİDEO GALERİ | KÜNYE | REKLAM | İLETİŞİM | RSS
Haberingundemi.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz.


Spor Gündem Politika Dünya Teknoloji Ekonomi Eğitim Magazin Yaşam Sağlık Kadın Asayiş Turizm Astroloji