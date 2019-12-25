Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, soğuk hava dalgası bugünden itibaren yurda giriş yaparken, kar yağışı bir sonraki gün tüm Türkiye'yi etkisi altına alacak.

Son hava durumu tahminlerine göre Türkiye'yi etkisi altına alacak olan soğuk hava dalgası bugünden itibaren yurda giriş yapıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı tahmin haritasına göre yarından itibaren hava sıcaklıklarında düşüş hızlanacak ve birçok şehirde kar yağışı görünecek. Kar yarın Ankara'yı etkilemeye başlayacak, İstanbul'da ise hafta sonu soğumanın etkisiyle kar görülebilir. İşte son dakika tahminleri.

Türkiye soğuk ve karlı havanın etkisi altına giriyor, bugünden itibaren etkisini artıracak olan soğuk havayla birlikte birçok şehirde kar bekleniyor. Hava sıcaklıkları hızla düşerken hafta sonu yurdun önemli bir kısmında beyaz örtü oluşacak.