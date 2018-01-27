Meteoroloji'den kar ve don uyarısı

Meteoroloji uzmanları Hakkari ve Van'da yoğun kar beklendiğini kaydederken, Ege ve Batı Akdeniz'de don, Marmara, Kıyı Efe ve Batı Akdeniz'de de kuvvetli fırtına beklendiğinin altını çiziyor.

Yurt genelinde hava durumunun çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, İstanbul, Konya, Sivas, Karaman, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat çevresi ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde ise yağışlı geçeceği üzerinde duran meteoroloji uzmanları, Hakkari çevreleri ve Van'ın güneyinde yoğun kar şeklinde yağışların kendini göstereceğini, karla karışık yağmur ve karın bu bölgeleri etkileyeceğini de dile getiriyor.

Türkiye genelinde Ocak ayı itibariyle artık havanın mevsim normallerinin altında seyretmeye başladığını kaydeden uzmanlar, çoğunlukla kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege ile batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa)olarak eseceği tahmin ediyor.

Yağışların Hakkari çevreleri ve Van'ın güney kesimlerinde yoğun kar (20-50 cm) şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (buzlanma ve don olayına bağlı olarak ulaşımda aksamalar) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.