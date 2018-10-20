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Meteoroloji'den İstanbullular'a kötü haber sağanak geliyor
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Yaşam - - Editör: Sefa Koçak

Meteoroloji'den İstanbullular'a kötü haber sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre yurdun büyük bölümü batıdan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine girecek. Uzmanlar, İstanbullular'ı sağanak yağışa karşı uyardı.

Hafta sonu planı yapan İstanbullular'a Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden kötü haber. Yurdun batısında etkili olacak olumsuz hava koşullarının, İstanbul ve çevresinde sağanak yağış olarak görülmesi bekleniyor. Peki İstanbul'da hafta sonu hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji uzmanlarına göre Marmara, Karadeniz ve Akdeniz'in batısıyla birlikte İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri sağanak yağışla ıslanacak. Ege'nin iç kesimlerinde kendini göstermesi beklenen sağanak yağışın Kütayha ve Afyonkarahisar'da etkili olacağı belirtildi.

YURDUN GENELİNDE PARÇALI BULUTLU HAVA HAKİM

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu; Marmara, İç Anadolu, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz ile Sakarya ve Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın güney ve doğusu, Ege ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yağışla birlikte kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak sağanak yağışlı 22
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20
İzmir: Az bulutlu 24
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
Samsun: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı 21
Trabzon: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı 23
Erzurum: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak yağışlı 17
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22


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