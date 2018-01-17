Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı

İstanbul'da beklenen kış nihayet geldi. Ocak ayının başında bahardan kalma günler yaşayan İstanbul, bu hafta başından itibaren soğuk havaya teslim olmuştu. İstanbul'da hafta başından itibaren etkili olan soğuk ve hafif yağışlı hava, bu akşam saatlerinden itibaren yerini fırtınaya bırakmaya hazırlanıyor. Meteoroloji verilelerine göre İstanbuş'da rüzgar batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, gece saatlerinde yer yer 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

AKOM, akşam ve gece saatlerinde fırtına beklenen İstanbul'da gerekli önlemleri alırken, meteoroloji uzmanları fırtınanın Perşembe akşamına kadar etkili olmasını bekliyor. Marmara'nın yanı sıra Ege'nin güneyinde de etkili olması beklenen şiddetli rüzgarın batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, zamanla 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

AKOM İSTANBULLULARI UYARDI

AKOM da sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, İstanbul'da rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren lodos yönünden kuvvetlenerek fırtına seviyesine ulaşmasının, Perşembe günü ise karayel yönüne dönmesi ile birlikte sıcaklıklarda ani (5-8) bir düşüş beklendiğini bildirdi.