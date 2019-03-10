Meteoroloji'den çığ uyarısı

Meteoroloji'den Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimleri için çığ uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamada, ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sivas çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği uyarısı geldi.

Çığ Tehlikesi

Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kısımları ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yüksek kesimlerinde bulunan vatandaşların ise çığ tehlikesi ile karşı karşıya olduğu ve bu konuda daha dikkatli davranmalarının gerekliliğinin altı çizildi.